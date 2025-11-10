România se pregătește să atragă 2,5 miliarde de euro nerabursabili prin PNRR. Ilie Bolojan: „Cele mai multe condiții sunt deja îndeplinite”

România ar putea primi în curând o nouă tranșă de fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, a anunțat Ilie Bolojan, coordonatorul comitetului interministerial pentru PNRR.

„Am avut azi o ședință cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii”, a transmis Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, România trebuie să îndeplinească 60 de condiții pentru a depune cererea, iar cele mai multe dintre acestea sunt deja finalizate.

„Sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi și guvernanța companiilor de stat. În următoarele două săptămâni și aceste condiții vor fi definitivate în ședințele de Guvern”, a precizat Bolojan.

Fondurile urmează să fie folosite pentru proiecte majore de infrastructură, dar și pentru modernizarea spitalelor și a școlilor aflate în proces de reabilitare.

„Banii vor finanța lucrări de infrastructură mare, spitale, școli în curs de reabilitare”, a subliniat Ilie Bolojan.