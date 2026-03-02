Garda Revoluționară din Iran susține că biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a fost vizat de atacuri cu rachete

Garda Revoluționară din Iran susține că au cele mai recente atacuri cu rachete au vizat biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, și sediul comandantului forțelor aeriene israeliene.

„Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist și sediul comandantului forțelor aeriene ale regimului au fost vizate”, au transmis Gardienii Revoluției într-un comunicat preluat de agenția Fars, scrie Times of Israel.

Potrivit declarației, în atac au fost folosite rachete Kheibar.

Luni, 2 martie, forțele aeriene israeliene au anunțat pe platforma X că au fost lansate rachete din Iran către teritoriul israelian și că sistemele de apărare interceptau atacurile. Autoritățile au recomandat populației să se adăpostească în spații protejate până la noi notificări.

Armata israeliană a lansat o serie de atacuri în Liban, inclusiv în capitala Beirut, luni dimineață. Armata israeliană a declarat că a lovit „teroriști Hezbollah de rang înalt în zona Beirut” și a ordonat evacuarea a 52 de localități din sudul țării.

De asemenea, explozii puternice au fost auzite în Kuweit luni dimineață, ora locală, după ce apărarea aeriană a interceptat „drone ostile” care se apropiau de țară pe „rute maritime”, au raportat mass-media de stat.

Conflictul dintre Israel și Iran a început sâmbătă, 28 februarie, când Teheranul a fost vizat de o ofensivă militară americano-israeliană. În urma atacurilor, autoritățile iraniene au confirmat că liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis.