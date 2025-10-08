Gest șocant. Un bărbat din Olt și-a sugrumat cățelul în vârstă de două luni sub ochii altor persoane, omorându-l

Un bărbat în vârstă de 51 ani și-a sugrumat animalul, un cățel în vârstă de două luni, omorându-l. Bărbatul a făcut gestul șocant în prezența altor persoane, iar îcazul a ajuns în atenția polițiștilor. Proprietarul animalului a fost reținut.

Evenimentul s-a produs sâmbătă, 4 octombrie, în localitatea Șerbănești din județul Olt. Un bărbat în vârstă de 51 ani se afla la un bar din localitate. Era însoțit de câinele său, în vârstă de două luni. Pe fondul consumului de alcool, bărbatul a făcut la un moment dat un gest șocant, sugrumându-și animalul sub privirile persoanelor care se aflau la acel moment în preajmă.

Cele întâmplate au ajuns în atenția polițiștilor din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor - Inspectoratul de Poliție Județean Olt, care au demarat verificările, bărbatul fiind reținut marți, 7 octombrie, pentru 24 ore.

„În ziua de 4 octombrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un câine ar fi fost ucis de o persoană în comuna Șerbănești.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 51 de ani, din comuna Șerbănești, ar fi exercitat acte de violență asupra unui exemplar canin, provocând decesul acestuia.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis poliițiștii.

În urma administrării probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai menționează reprezentanții IPJ Olt.