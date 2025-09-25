Caz șocant în Marea Britanie: un paramedic și o asistentă de pe ambulanţă, acuzați că au lăsat să moară șase pacienți

O anchetă de amploare zguduie Serviciul de Ambulanță din sud-vestul Angliei, după ce un paramedic şi o asistentă medicală au fost arestați, fiind acuzați de moartea a șase pacienți, pe care nu i-au transportat la spital, lăsându-i acasă, să moară.

Doi angajați ai Serviciului de Ambulanță South Western sunt în centrul unei anchete penale ce durează de doi ani, fiind acuzați de fapte care au dus la moartea a șase persoane. Potrivit Daily Mail, cei doi, un paramedic în vârstă de 30 de ani și o asistentă medicală de urgență în vârstă de 59 de ani, ar fi ales să lase pacienții bolnavi acasă, în loc să-i transporte la spital, falsificând datele din sistemul digital de monitorizare.

Surse apropiate anchetei susțin că angajații ar fi modificat înregistrările din sistemul de evidență electronică a pacienților (EPR), astfel încât bolnavii să pară într-o stare stabilă.

„Din câte am înțeles, ei au răspuns la apeluri de urgență și, în anumite cazuri, au modificat observațiile din sistem, astfel încât pacientul să pară «bine», ceea ce însemna că îl puteau lăsa acasă. Erau pacienți bolnavi care trebuiau duși la spital”, a declarat o sursă apropiată anchetei.

Paramedicul este acuzat de șase capete de omor din neglijență gravă și patru de maltratare sau neglijență intenționată în calitate de cadru medical, în timp ce asistenta este vizată de o acuzație de omor din neglijență gravă. Ambii au fost eliberați pe cauțiune, în timp ce ancheta este în plină desfășurare.

Percheziţii şi anchetă internă

Investigațiile au început în urma unei sesizări transmise poliției din Wiltshire în 2023.

În iunie 2024, ofițerii au descins la domiciliul paramedicului, percheziționând proprietatea timp de două zile și folosind inclusiv un câine de urmărire. Ulterior, paramedicul a fost suspendat și concediat de Serviciul de Ambulanță South Western. Câteva luni mai târziu, în martie 2025, și asistenta a fost arestată și anchetată după o percheziție la locuința sa, o cabană rurală.

Reprezentanții unităţii medicale au insistat că situația este un caz izolat.

„Imediat ce am luat cunoștință de aceste probleme, am inițiat o anchetă internă care a dus la sesizarea promptă a poliției și am colaborat îndeaproape cu aceasta în cadrul anchetei în curs. Doi membri ai personalului au fost suspendați”, a declarat un purtător de cuvânt, explicând: „Suspendarea celor doi membri ai personalului a însemnat că aceștia au fost imediat eliberați de toate atribuțiile, inclusiv de tratarea pacienților. Dorim să asigurăm publicul că aceasta este o situație izolată și că nu există niciun risc pentru pacienți.”

Conform unui e-mail intern, ancheta a început după o sesizare oficială făcută de Serviciul de Ambulanţă către poliția din Wiltshire, iar ulterior a urmat suspendarea și concedierea angajaților vizați.

În trecut, serviciul de ambulanţă a fost implicat și în alte controverse. Una dintre stațiile de ambulanță din sud-vestul Angliei a fost numită neoficial „stația mafiei” în urma unei anchete din 2022 privind hărțuirea, intimidarea și agresiunea în rândul personalului.

Poliția a evitat să ofere detalii suplimentare.

„Putem confirma că este în curs o anchetă majoră referitoare la mai multe decese ale unor adulți în Wiltshire și în împrejurimi. În iunie 2024, am arestat un bărbat de 30 de ani din West Wiltshire, suspectat de șase capete de omor din neglijență gravă și patru capete de maltratare intenționată. În martie 2025, a fost arestată și o femeie de 59 de ani, suspectată de omor din neglijență gravă. Ambii au fost eliberați pe cauțiune condiționată, iar ancheta noastră continuă”, au declarat autorităţile britanice.