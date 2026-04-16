„Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Parlamentarii cer interzicerea țigărilor electronice și vape-urilor în toate spațiile publice închise

Un proiect legislativ susținut de parlamentari din USR, PSD și PNL propune extinderea interdicțiilor privind fumatul, astfel încât țigările electronice, vape-urile și dispozitivele de încălzire a tutunului să fie interzise în toate spațiile publice închise.

Inițiativa, semnată de Diana Stoica și Ruxandra Cibu Deaconu (USR), Adrian Streinu-Cercel (PSD) și Maria Gabriela Horga (PNL), modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun, prin redefinirea noțiunii de „fumat”.

În forma propusă, „fumatul” ar include nu doar arderea tutunului, ci și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea unor produse care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării, cu excepția produselor utilizate în scop medical. În acest fel, noile prevederi ar acoperi explicit și utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape, care nu ar mai putea folosite deloc în spaţiile publice închise.

În prezent, legislația interzice fumatul în sensul clasic în spaţiile publice închise, în timp ce pentru dispozitivele electronice există restricții punctuale, în special în mijloacele de transport în comun.

Ruxandra Cibu Deaconu, membră în Comisia pentru Sănătate a Senatului, a explicat că industria a introdus noi tipuri de produse care ajung să fie folosite în spații unde fumatul este deja interzis, iar efectele acestora sunt comparabile din punct de vedere al riscurilor.

„România a luat, cu mai mulți ani în urmă, decizii corecte în privința protejării copiilor şi a nefumătorilor de efectele nocive ale fumatului. Din păcate, industria tutunului s-a adaptat şi a oferit fumătorilor noi produse cu nicotină sau cu alte substanțe toxice, care astăzi sunt folosite tot mai mult în spaţii în care este interzis fumatul. Efectele acestor produse sunt, însă, cel puţin la fel de nocive şi, de aceea, este absolut necesar să aliniem legislația şi să le menționăm explicit în definiția fumatului, pentru a elimina orice interpretare sau confuzie şi pentru a proteja sănătatea celor care ajung să inhaleze pasiv, involuntar, aceste substanțe”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu.

În sprijinul inițiativei, USR invocă poziții ale Organizației Mondiale a Sănătății, care atrage atenția că aerosolii rezultați din utilizarea țigărilor electronice pot crește concentrația de particule fine în aerul din spațiile închise, afectând calitatea acestuia.

„România e pe locul 1 în Europa la morți evitabile. 9 din 10 cancere pulmonare sunt cauzate de fumat. Iar fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit. Țigările clasice, țigările încălzite sau aburinde (vape-urile), toate sunt nocive. Ani de zile, românii (în special copiii noştri) au fost păcăliţi prin reclame, privilegii şi dispozitive colorate că nu ar fi aşa rele. Dar copiii noştri au dreptul să respire aer curat şi când merg la mall, şi când mănâncă la restaurant, şi când merg cu taxiul şi nu trebuie să fie obligaţi să inhaleze toate aceste chimicale, care rămân în aer ore întregi, pătrund în plămâni, în creier şi în alte organe”, a punctat Diana Stoica.

De asemenea, Societatea Română de Pneumologie și Societatea Română de Cardiologie au transmis poziții publice în care atrag atenția că țigările electronice nu pot fi considerate o alternativă lipsită de riscuri, menționând posibile efecte negative asupra sănătății, inclusiv în rândul adolescenților, precum și creșterea riscurilor cardiovasculare și pulmonare la adulți.