Cât de sigur este vapatul față de fumatul țigărilor clasice. Cercetătorii trag un semnal de alarmă: „S-ar putea să nu fie deloc sigur”

Vapatul este probabil să provoace cancer pulmonar și cancer oral, au descoperit cercetătorii, care îndeamnă autoritățile să acționeze imediat, fără a aștepta zeci de ani până la stabilirea unui nivel clar de risc.

Cercetători în domeniul cancerului, coordonați de Universitatea New South Wales din Sydney, au analizat mai multe revizuiri ale dovezilor provenite din studii pe animale, rapoarte de caz la oameni și cercetări de laborator publicate între 2017 și 2025. Este una dintre cele mai detaliate evaluări de până acum privind potențialul țigărilor electronice cu nicotină de a provoca cancer, scrie The Guardian.

Există semne timpurii de avertizare în organism, strâns legate de riscul de cancer, inclusiv deteriorarea ADN-ului și inflamația, a explicat coautorul studiului, profesorul asociat Bernard Stewart. Analiza, publicată marți în revista Carcinogenesis, a constatat că vapatul este asociat cu aceste modificări pre-canceroase.

„Nu există nicio îndoială că celulele și țesuturile din cavitatea orală, din gură și din plămâni sunt afectate de inhalarea vaporilor proveniți de la țigările electronice”, a spus Stewart.

Pentru că țigările electronice moderne au apărut abia la începutul anilor 2000, nu există încă suficiente date pe termen lung, provenite de la un număr mare de utilizatori care au dezvoltat cancer, pentru a stabili un risc cert. În plus, mulți utilizatori de țigări electronice sunt și fumători, ceea ce face dificilă separarea efectelor vapatului de cele ale tutunului.

Din aceste motive, analiza nu a estimat câte persoane ar putea dezvolta cancer din cauza vapatului, ci a evaluat dacă acesta provoacă tipurile de modificări biologice despre care se știe că duc la apariția bolii.

Totuși, studiul include și rapoarte de caz de la stomatologi care au observat cancer oral la persoane care au folosit exclusiv țigări electronice și nu au fumat niciodată. De asemenea, au fost analizate studii pe animale, iar Stewart a menționat o cercetare în care șoarecii expuși la vapori de țigări electronice au dezvoltat tumori pulmonare într-o proporție mai mare decât cei neexpuși — deși astfel de rezultate nu pot fi extrapolate direct la oameni.

„Pe baza tuturor acestor date, am concluzionat că țigările electronice sunt susceptibile să provoace cancer pulmonar și oral, deși nu putem spune cât de mare va fi impactul”, a declarat el.

Autorul principal al studiului, epidemiologul Freddy Sitas, a subliniat că au fost necesari 100 de ani de acumulare a dovezilor până când chirurgul general al SUA a recunoscut, în 1964, că fumatul provoacă cancer pulmonar.

Calvin Cochran, cercetător în cadrul Departamentului de Sănătate Publică al Universității Otago din Noua Zeelandă, a spus că aproape 8.000 de studii au fost analizate pentru a ajunge la această concluzie, în ciuda semnalelor de alarmă timpurii care au fost adesea ignorate sau discreditate, inclusiv de către medici.

„Riscăm să repetăm aceeași greșeală în cazul vapatului dacă nu luăm în serios cercetările emergente și semnele de avertizare”, a spus Cochran.

„Fiecare studiu de acest tip ar trebui analizat cu atenție de factorii de decizie, guverne și organizațiile din domeniul sănătății. Este puțin probabil să existe un moment clar în care să putem spune fără echivoc că vapatul provoacă anumite tipuri de cancer. Asta va mai dura ani, cel mai probabil decenii.”

Deși, în trecut, fumatul a beneficiat de prezumția de nevinovăție, același lucru nu ar trebui să se aplice și vapatului, având în vedere datele tot mai consistente privind potențialul cancerigen, a spus Sitas.

„Am presupus mereu că vapatul este mai sigur decât țigările clasice, dar ceea ce arătăm noi este că s-ar putea să nu fie deloc sigur. În plus, nu avem metode clare pentru a-i ajuta pe oameni să renunțe la țigările electronice. În cazul fumatului, există alternative precum guma cu nicotină sau diverse medicamente. În schimb, dovezile privind renunțarea la vapat sunt încă neconcludente.”

El a subliniat că autoritățile de reglementare trebuie să acționeze pentru a proteja populația, în special copiii.

„Este important ca autoritățile să ia în considerare întregul spectru de dovezi disponibile. Nu este o alternativă la fumat… Nu este o alternativă mai sigură la nimic. Este periculos — acesta este mesajul”, a punctat el.

Profesorul Stephen Duffy, de la Queen Mary University din Londra, a avertizat însă că ar fi o „supra-interpretare” să se afirme, pe baza acestui studiu, că vapatul este la fel de nociv ca fumatul, deoarece „vapatul nu implică expunerea la produsele de combustie din fumat, care au efecte cancerigene majore”.

În schimb, Stewart a spus că vapatul este adesea evaluat doar în comparație cu fumatul și că este esențial să fie analizat și „în sine”, pentru a determina dacă poate provoca cancer independent de alți factori.

La rândul său, profesoara Becky Freeman, specialistă în controlul tutunului la Universitatea din Sydney, a declarat: „Acest studiu este primul care afirmă clar că există, probabil, un risc crescut de cancer pentru persoanele care vapează, comparativ cu cele care nu o fac.Aceste informații sunt deosebit de importante pentru tinerii care nu au fumat niciodată. Vapatul nu este o alternativă sigură la fumat pentru nefumători.

Rezultatele acestui studiu confirmă că legislația din Australia, care limitează accesul la țigări electronice doar prin farmacii pentru cei care încearcă să renunțe la fumat, este o abordare corectă. Prevenirea accesului tinerilor la aceste produse, combinată cu un sistem strict reglementat pentru cei care le folosesc în scopul renunțării la fumat, reprezintă un echilibru necesar.”