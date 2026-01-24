search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în toate spațiile publice închise. Inițiator: „Reglementarea internă niciodată nu o să fie eficientă ca o lege"

Publicat:

O petiție prin care se cere interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise, a adunat mii de semnături în doar 24 de ore. Inițiator este medicul Mihail Pautov. Acesta cere schimbarea legii care reglementează doar utilizarea țigărilor obișnuite. ,,O țigară electronică este mai puțin nocivă decât o țigară convențională. Dar ea este tot nocivă", atrage atenția medicul, într-un interviu pentru Adevărul. 

Dr. Mihail Pautov: ,,Suntem exact cum eram acum 20 de ani, când puteai să fumezi în restaurant"

Adevărul: De ce această petiție? Cum ați identificat nevoia?

Dr. Mihail Pautov: A pornit de la o nevoie personală de a respira un aer curat. În mall-uri, în cinematografe, la locul de muncă, în instituții, în cafenele, în restaurante. Se pare că foarte mulți oameni se identifică cu această nevoie, pentru că mi-au confirmat același lucru: faptul că erau indignați că se duceau la restaurant și, chiar dacă exista o terasă unde se fumau țigări convenționale, în interior aveai voie să fumezi țigări electronice. Se simte miros din acele dispozitive, dar e mai mult decât miros, sunt substanțe toxice.

Ce vă doriți de la autorități?

De la autorități îmi doresc să repare scăparea de lege. Pentru că, atenție, legea 64/2024 (n.r. legea care modifică și completează legislația din domeniul produselor din tutun) interzice folosirea acestor dispozitive în transportul în comun, pentru că ele sunt nocive. Asta înseamnă că cei care legiferează cunosc că aceste dispozitive sunt nocive. Pur și simplu însă, lista de locuri în care aceste dispozitive sunt interzise s-a limitat la transportul în comun. Și asta face ca această scăpare a legii să fie exploatată de oameni care vor să folosească aceste dispozitive oriunde și suntem exact cum eram acum 20 de ani, când puteai să fumezi în restaurant. În foarte multe circumstanțe, este mai rău decât înainte. Pentru că înainte puteai să fumezi doar în restaurant, nu puteai să fumezi țigară normală în mall sau în magazine. Acum însă poți să faci asta cu aceste dispozitive.  

Pericolele asociate cu țigările electronice

Este sau nu periculos fumatul țigărilor electronice? Ce arată studiile?

Aici lucrurile trebuie privite cu nuanță și în complexitatea lor. O țigară electronică este mai puțin nocivă decât o țigară convențională. Dar ea este tot nocivă. Și oamenii, din păcate, când aud că este mai puțin nocivă, se duc la absolut și se gândesc că nu este dăunătoare. E ca și cum ai întreba: „Care e mai nociv, alcoolul dintr-un pahar de vodcă sau alcoolul dintr-un pahar de bere?”. Normal că dintr-un pahar de vodcă, pentru că ai mai mult alcool acolo. La fel, într-o țigară convențională ai mai multe substanțe nocive. Dar și în bere ai alcool care e nociv. La fel și în vape ai substanțe nocive. Deci comparația între țigara normală și un vape sau un heat-not-burn e ca o comparație între un pahar de vodcă și un pahar de bere: ambele conțin substanțe nesănătoase, în concentrații diferite.

Putem vorbi și în acest caz de fumat pasiv?

Da, 100% există fumat pasiv. Când un om trage fum dintr-un heat-not-burn se vede că dă afară ceva care arată diferit decât aerul transparent. Sunt aerosoli toxici. 

El este dovedit științific, prin măsurarea în aerul atmosferic când se folosesc aceste dispozitive. Sunt sute de studii. Persoanele care fumează heat-not-burn (dispozitive de încălzit tutun) sau țigări electronice (vape) expiră în aerul din încăpere aerosoli care conțin substanțe proinflamatorii, substanțe care pot să acutizeze un astm sau chiar să pornească un astm, substanțe care inflamează plămânii, substanțe care inflamează endoteliul vascular și substanțe extrem de toxice – cum sunt metalele grele care se eliberează din acele încălzitoare care pulverizează lichidul. Sunt substanțe pe care noi le inhalăm prin fumat pasiv. Și, atenție, se eliberează și substanțe cancerigene.

Citește și: Uniunea Europeană vrea să interzică fumatul în unele zone exterioare. Ce alte prevederi include proiectul

Ce categorii sunt mai expuse riscului?

Cu toții suntem expuși, dar, bineînțeles, cele mai la risc sunt persoanele vulnerabile. Vorbim despre copii, al căror sistem respirator nu este deplin dezvoltat, nu are toate mecanismele noastre de apărare și, astfel, un copil este mult mai afectat decât un adult. Apoi, un copil are mai multe respirații pe minut decât un adult, deci o să inhaleze mai mult din aceste toxine. Vorbim apoi despre gravide, care vor inhala acești aerosoli toxici, îi vor absorbi în sânge și mulți dintre ei ajung la făt. Vorbim despre bebeluși cu risc de moarte subită. Vorbim despre vârstnici și persoane cu afecțiuni pulmonare cronice și pacienți cu boli cronice (boli de inimă, boli respiratorii, cum ar fi astmul). Una dintre persoanele care a dat share la această inițiativă a scris că se bucură de această petiție pentru că are astm și iarna nu poate să intre în niciun mall și în niciun magazin pentru că aceste dispozitive îi provoacă crize de astm.  

,,Reglementările interne, o păcăleală foarte mare"

Deși regulamentele interne interzic în multe cazuri utilizarea țigărilor electronice (ex. companiile, organizatorii de concerte și evenimente), totuși oamenii încalcă adesea aceste interdicții. De ce credeți că se întâmplă asta?

Legat de reglementările interne, asta este o păcăleală foarte mare. Unii dintre oamenii care comentează pe Facebook spun: „De ce să interzicem? Hai să decidă fiecare restaurant dacă permite sau nu permite”. Păi nu. De asta există legi. E ca și cum am zice: „Hai să nu impunem plata de taxe, să decidă fiecare pentru el dacă plătește sau nu taxe”. O să decidem toți să nu plătim. La fel și restaurantele: nu pot să concureze cu alte restaurante unde e permis fumatul cu aceste dispozitive și tu să zici „la mine nu se fumează”, pentru că asta va duce la pierderi de business. De aceea există nevoia reală de reglementare, pentru ca regulile de joc să fie aceleași pentru toată lumea. Asta unu la mână.

Citește și: O țară din Uniunea Europeană interzice vânzarea țigărilor electronice de unică folosință

Și, doi la mână, reglementarea internă niciodată nu o să fie eficientă ca o lege. Pentru că tu, dacă te duci la un spectacol unde e interzis să fumezi țigară electronică și totuși o faci, maximum o să vină cineva din staff și o să-ți dea o mustrare, o să-ți zică: „E interzis la noi, vă rog să nu fumați!”. Și atât. Dar dacă este interzis prin lege, atunci, încălcând legea, îmi afectezi sănătatea. Dacă este interzis prin lege și tu încă fumezi, eu pot să chem poliția. Și poliția o să vină să te amendeze și pe tine, și business-ul. Și atunci business-ul o să aibă foarte mare grijă ca legea să fie respectată. 

Pețiția medicului Mihail Pautov poate fi găsită aici. 

Ce prevede legislația din alte state europene

Numeroase țări din Europa au inclus deja în legislație interzicerea țigărilor electronice în spațiile publice închise, la fel ca în cazul țigărilor clasice. Printre acestea se numără: Austria, Belgia, Croația, Grecia, Italia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Moldova și Ucraina.

Irlanda și Marea Britanie nu au interdcții naționale și se bazează pe politicile proprii ale restaurantelor sau spațiilor comerciale. În aceeași situație este și Franța, dar autoritățile iau în calcul reglementări noi. 

Sănătate

