Legea care interzice minorilor să fumeze sau să vapeze în spații publice intră în dezbatere la Senat

Senatul va dezbate legea care le interzice minorilor să mai fumeze ori să vapeze în spațiul public, nici măcar în aer liber. De asemenea, nici adulții nu ar mai putea folosi în interior dispozitive de vapat, ori cu tutun încălzit.

Din proiectul inițial a fost scoasă prevederea ca nici adulților să nu le mai fie permis să fumeze în spații publice deschise, după ce proiectului primise mai multe avize nefavorabile.

Pentru că în legea actuală este o sintagmă neclară care menționează că elevii din unitățile de învățământ nu au voie să fumeze țigări clasice ori alte produse cu tutun sau înlocuitori, mai mulți parlamentari propun acum ca în legislație să fie scris clar ca minorii nu mai pot fuma în niciun spațiu public, fie închis sau deschis. Totodată, minorii nu mai au voie să consume niciun fel de produs pe bază de tutun ori înlocuitori de tutun, potrivit Stirile ProTV.

În cazul minorilor, fumatul în public ar urma să fie pedepsit cu amendă între 100 și 500 de lei sau cu avertisment.

Reglementări și pentru adulți

Privitor la adulți, legea interzice acum fumatul în spațiile publice închise, dar proiectul propune ca toate produsele care conțin tutun și înlocuitori de tutun, inclusiv pe bază de vapori, să fie interzise in interior.

Proiectul de lege se află la comisiile din Senat, dar Camera Deputaților este for decizional.