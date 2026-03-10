search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Legea care interzice minorilor să fumeze sau să vapeze în spații publice intră în dezbatere la Senat

0
0
Publicat:

Senatul va dezbate legea care le interzice minorilor să mai fumeze ori să vapeze în spațiul public, nici măcar în aer liber. De asemenea, nici adulții nu ar mai putea folosi în interior dispozitive de vapat, ori cu tutun încălzit.

Fumatul în spații publice, interziss pentru minori FOTO: Shutterstock
Fumatul în spații publice, interziss pentru minori FOTO: Shutterstock

Din proiectul inițial a fost scoasă prevederea ca nici adulților să nu le mai fie permis să fumeze în spații publice deschise, după ce proiectului primise mai multe avize nefavorabile.

Pentru că în legea actuală este o sintagmă neclară care menționează că elevii din unitățile de învățământ nu au voie să fumeze țigări clasice ori alte produse cu tutun sau înlocuitori, mai mulți parlamentari propun acum ca în legislație să fie scris clar ca minorii nu mai pot fuma în niciun spațiu public,  fie închis sau deschis. Totodată, minorii nu mai au voie să consume niciun fel de produs pe bază de tutun ori înlocuitori de tutun, potrivit Stirile ProTV.

În cazul minorilor, fumatul în public ar urma să fie pedepsit cu amendă între 100 și 500 de lei sau cu avertisment.

Reglementări și pentru adulți

Privitor la adulți, legea interzice acum fumatul în spațiile publice închise, dar proiectul propune ca toate produsele care conțin tutun și înlocuitori de tutun, inclusiv pe bază de vapori, să fie interzise in interior.

Proiectul de lege se află la comisiile din Senat, dar Camera Deputaților este for decizional. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Au pus tunurile pe Cătălin Cîrjan după a treia înfrângere consecutivă la Dinamo: „Stă în faţă şi n-o atinge! E căpitan pus la birouri”
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
AFECȚIUNEA de care suferă Kate Middleton, la 2 ani de când a anunțat că are cancer
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu angajaţii Profi după ce Mega Image va prelua aceste supermarketuri. Anunţul făcut de şefii Delhaize şi despre salarii
playtech.ro
image
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
Șeful ANAF anunță noi controale la români. Cine sunt primii vizați
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!