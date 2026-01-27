search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă"

Publicat:

Fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, a făcut public, pe Facebook, un schimb de mesaje pe care îl descrie drept „halucinant” între fiul său și alți tineri care l-ar fi amenințat pentru că ar fi „deranjat” iubita unuia dintre ei. Pe fondul recentei crime din județul Timiș, Constantinescu spune că astfel de episoade arată cât de periculoasă a devenit realitatea în care trăim și anunță că a depus deja o plângere la Parchet.

Cei doi tineri ținând cuțite în mână FOTO: Facebook/ Horia Contantinescu
Cei doi tineri ținând cuțite în mână FOTO: Facebook/ Horia Contantinescu

„Vă rog să urmăriți dialogul halucinant dintre fiul meu, cel care scrie cu albastru, și un alt tânăr sau alți doi tineri care îl amenință pentru faptul că ar fi «deranjat» iubita unuia dintre ei”, a scris Horia Constantinescu în postarea sa.

El atrage atenția că situația este cu atât mai gravă cu cât vine pe fondul unei tragedii recente: „Pe fondul tragediei recente din județul Timiș, astfel de situații arată cât de alarmantă a devenit realitatea pe care o trăim. Într-una dintre fotografii, îi veți vedea pe cei doi tineri, în fața oglinzii, ținând în mâini câte un cuțit”.

Fostul șef al ANPC spune că nu poate comenta un asemenea comportament și că a decis să se adreseze imediat autorităților: „Este greu de comentat o asemenea atitudine. Astăzi, imediat după ce am aflat despre aceste fapte, am depus o plângere la Parchet”.

Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu
Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu
Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu
Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu
Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu
Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu
Schimbul de mesaje dintre fiul fostului șef ANPC și alți tineri FOTO: Facebook /Horia Constantinescu

Apel către autorități: „Sper cu sinceritate să intervină ferm”

În mesajul său, Horia Constantinescu face și un apel public către autorități, cerând măsuri ferme pentru a preveni alte tragedii: „Sper cu sinceritate ca, prin măsurile care se vor lua atât în cazul crimei din Timiș, cât și în situații similare, autoritățile să intervină ferm pentru a preveni alte episoade dramatice și pentru a descuraja comportamentele violente, extrem de periculoase”.

Postarea vine în contextul crimei din Cenei, județul Timiș, unde un adolescent, Mario Berinde, a fost ucis de alți minori. Doi adolescenți de 15 ani sunt arestați preventiv: unul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar celălalt de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Crima s-a petrecut în seara de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30. Potrivit anchetatorilor, băieții de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario la casa celui mai mic dintre ei, sub pretextul că vor să-i arate un ATV nou. Victima a venit cu trotineta. Ajuns acolo, adolescentul de 15 ani l-ar fi lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuțitul.

Ulterior, cei doi au implicat un al treilea minor de 15 ani pentru a scăpa de cadavru. Anchetatorii arată că au încercat mai întâi să incendieze trupul, apoi l-au îngropat dezbrăcat într-o groapă săpată anterior în grădina casei copilului de 13 ani, cu capul înfășurat într-o geacă. Fapta ar fi fost premeditată cu aproximativ o lună înainte. Mario Berinde a fost înmormântat sâmbătă, în localitatea sa natală.

