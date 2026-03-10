Sondaj surprinzător peste Prut. Crește numărul cetățenilor din Republica Moldova care susțin unirea cu România

Peste 40% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin unirea cu România, potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică iData. De asemenea, aproximativ 60% sunt de acord cu aderarea țării la Uniunea Europeană.

Potrivit rezultatelor sondajului, 59,7% dintre respondenți s-au exprimat în favoarea aderării la UE, în timp ce 29,6% se opun. Comparativ cu rezultatele sondajului iData realizat acum trei luni, numărul celor care vor aderarea la UE a crescut cu circa 2%, scrie Deschide.md.

De asemenea, 42,7% sunt „pentru” unirea Republicii Moldova cu România, în timp ce 47,7% spun că ar vota „împotrivă”.

Sondajul a fost realizat în perioada 23 februarie - 6 martie pe un eșantion de 1035 de respondenți din 289 de localități. Marja de eroare este de +/-2,9%.

Legat de aceeași temă, un sondaj IMAS din februarie, realizat la comanda Independent News, arăta că 30% dintre moldoveni ar vota pentru unirea cu România, în timp ce 52% s-ar opune.

Sondajul a venit în contextul declarațiilor din ianuarie făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care afirmase: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”

78% dintre respondenți spun că au auzit despre declarația Maiei Sandu, în timp ce 28% nu au auzit de aceasta. În ceea ce privește interpretarea declarației, 34% o consideră o opinie personală, 26% o greșeală, 13% un semnal politic intenționat, iar 11% o exprimare legitimă într-un cadru democratic.

În ceea ce privește atitudinea față de unirea cu România după declarație, 65% spun că opinia lor a rămas neschimbată, 15% au devenit mai favorabili, iar 17% mai nefavorabili.

De asemenea, 33% consideră că declarația o afectează pe Maia Sandu, în timp ce 21% cred că o ajută. În plus, 60% dintre respondenți nu sunt de acord ca principalele funcții în stat (președinte, speaker, prim-ministru) să fie deținute de persoane cu dublă cetățenie, în timp ce 35% sunt de acord.