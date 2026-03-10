search
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, la „Interviurile Adevărul”

Breaking Volodimir Zelenski vine în România. Președintele Ucrainei se întâlnește cu Nicușor Dan, la Cotroceni

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Volodimir Zelenski ajunge joi, 12 martie, în România pentru o vizită oficială, în contextul în care tensiunile din regiune continuă să crească, iar sprijinul european pentru Ucraina rămâne un subiect prioritar.

Volodimir Zelenski FOTO: EPA EFE
Volodimir Zelenski FOTO: EPA EFE

Conform surselor diplomatice, liderul de la Kiev va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan. 

Detaliile vizitei, inclusiv agenda completă și temele precise ale discuțiilor, sunt încă în curs de stabilire de către echipele diplomatice ale ambelor părți.

Oficialii români și ucraineni lucrează la finalizarea programului de întâlniri, pe fondul interesului continuu pentru consolidarea cooperării în domenii strategice, cum ar fi securitatea la granițele estice ale Uniunii Europene și asistența oferită Ucrainei în contextul conflictului prelungit cu Rusia.

