Mașinile încep să preia războiul. Soldații ruși s-au predat unui robot ucrainean – fără să știe că luptă cu o mașină

Militari ruși s-au predat după ce au auzit focuri de armă, fără să își dea seama că erau atacați de un robot.

Potrivit militarilor ucraineni, luptătorii ruși au auzit o mitralieră trăgând în apropiere și au decis să capituleze. Abia ulterior s-a descoperit că focul provenea de la un complex robotic terestru înarmat. Informația a fost prezentată de șeful grupului de pregătire de luptă al Batalionului 131 Independent de Recunoaștere, cunoscut sub numele de Mengel.

Versiunile grele ale acestor sisteme terestre pot transporta până la 500 de kilograme de echipament și pot parcurge zeci de kilometri pe teren dificil. Funcționalitatea lor este în continuă extindere: platformele sunt utilizate pentru operațiuni logistice, evacuarea dronelor sau livrarea acestora, fără a pune în pericol viețile militarilor.

Incidentul a avut loc pe direcția Guliaipole. Nu este primul caz în care soldați ucraineni capturează militari ruși cu sprijinul unor sisteme robotice terestre.

Tactici de recunoaștere: patrule combinate cu sprijin robotic

„Nu conta cine trăgea cu acea mitralieră asupra lor. Pentru ei a fost suficient ca să ia decizia corectă”, a explicat Mengel.

Militarii ucraineni au folosit complexe robotice terestre în operațiuni de curățare a localităților, atât ca unități de luptă independente, cât și ca parte a unor grupuri tactice.

„În spatele acestui complex robotic se aflau soldații noștri, care i-au luat pe acești luptători sub controlul focului și i-au adus în captivitate”, a declarat un militar ucrainean.

Capturarea soldaților inamici este considerată importantă pentru Ucraina deoarece contribuie la creșterea „fondului de schimb” necesar pentru eliberarea prizonierilor de război ucraineni.

„Avem echipe care operează pe jos. Ele desfășoară misiuni de recunoaștere și căutare în localitățile unde inamicul a reușit să pătrundă și să își stabilească poziții”, a adăugat Mengel.

Roboții tereștri schimbă operațiunile de luptă

În timpul acestor misiuni de recunoaștere sau de curățare, pozițiile inamicului sunt expuse, iar contactul cu focul devine aproape inevitabil.

În astfel de situații izbucnește lupta, iar adversarul fie este neutralizat temporar, fie realizează situația și se predă. Militarii ucraineni spun că acceptarea capitulării este importantă și pentru a menține posibilitatea schimburilor de prizonieri.

Ucraina dezvoltă noi sisteme robotice

Un robot poate evacua răniții de pe câmpul de luptă, în timp ce operatorul îl controlează de la distanță, dintr-un post de comandă.

Ministerul ucrainean al Apărării afirmă că, în timp ce multe state abia încep să se adapteze la utilizarea dronelor interceptoare dezvoltate de Kiev, Ucraina a trecut deja la utilizarea operatorilor pentru o nouă generație de sisteme robotice terestre. Acești specialiști gestionează logistica, evacuează răniți și controlează drone de luptă fără a se afla direct în pericol.

Versiunile grele ale platformelor pot transporta până la 500 de kilograme de încărcătură și pot parcurge zeci de kilometri pe teren accidentat. Ele sunt folosite pentru transport logistic, recuperarea dronelor și livrări pe câmpul de luptă.

Ministerul Apărării subliniază că războiul modern impune o regulă tot mai clară: „mașinile luptă, nu oamenii”.

Stații de control de înaltă tehnologie

Postul operatorului pentru drone terestre seamănă cu un mic centru de comandă tehnologic. Echipamentele includ drone pe șenile sau roți, console de control, stații terestre și laptopuri sau tablete robuste dotate cu sisteme de navigație.

Operatorii monitorizează și controlează sistemele în timp real, folosind baterii, stații de încărcare, unități portabile de alimentare și sisteme de comunicații — radiouri, antene și dispozitive de releu. Echipajele sunt dotate și cu sisteme de război electronic, kituri de reparații și echipament tactic.

Echipamente avansate de observație

Fiecare platformă terestră este echipată cu camere pentru zi și noapte, sisteme de comunicații și canale de transmitere a datelor, ceea ce permite operarea eficientă în aproape orice condiții.

Potrivit ministerului, pregătirea operatorilor începe cu instruirea militară de bază, urmată de o etapă profesională intensivă, care include:

-medicină tactică avansată;

-operarea sistemelor hardware-software, navigație și comunicații radio;

-exerciții intensive de control al diferitelor tipuri de drone;

-instruire suplimentară în camuflaj și utilizarea echipamentelor de alimentare și comunicații.

Consola de control, elementul central al sistemului

Interfața principală pentru operarea platformei este consola de control, care gestionează deplasarea dronei, canalele de comunicare și transferul de date.

Caracteristicile principale includ:

-ergonomie și ușurință în utilizare;

-alimentare autonomă pentru operațiuni de lungă durată;

-comunicații stabile cu latență minimă;

-protecție împotriva interferențelor inamice pentru operarea în siguranță în apropierea liniei frontului.