search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, la „Interviurile Adevărul”

Mașinile încep să preia războiul. Soldații ruși s-au predat unui robot ucrainean – fără să știe că luptă cu o mașină

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Militari ruși s-au predat după ce au auzit focuri de armă, fără să își dea seama că erau atacați de un robot.

Robot de lupta ucrainean/FOTO:X
Robot de lupta ucrainean/FOTO:X

Potrivit militarilor ucraineni, luptătorii ruși au auzit o mitralieră trăgând în apropiere și au decis să capituleze. Abia ulterior s-a descoperit că focul provenea de la un complex robotic terestru înarmat. Informația a fost prezentată de șeful grupului de pregătire de luptă al Batalionului 131 Independent de Recunoaștere, cunoscut sub numele de Mengel.

Versiunile grele ale acestor sisteme terestre pot transporta până la 500 de kilograme de echipament și pot parcurge zeci de kilometri pe teren dificil. Funcționalitatea lor este în continuă extindere: platformele sunt utilizate pentru operațiuni logistice, evacuarea dronelor sau livrarea acestora, fără a pune în pericol viețile militarilor.

Incidentul a avut loc pe direcția Guliaipole. Nu este primul caz în care soldați ucraineni capturează militari ruși cu sprijinul unor sisteme robotice terestre.

Tactici de recunoaștere: patrule combinate cu sprijin robotic

„Nu conta cine trăgea cu acea mitralieră asupra lor. Pentru ei a fost suficient ca să ia decizia corectă”, a explicat Mengel.

Militarii ucraineni au folosit complexe robotice terestre în operațiuni de curățare a localităților, atât ca unități de luptă independente, cât și ca parte a unor grupuri tactice.

„În spatele acestui complex robotic se aflau soldații noștri, care i-au luat pe acești luptători sub controlul focului și i-au adus în captivitate”, a declarat un militar ucrainean.

Capturarea soldaților inamici este considerată importantă pentru Ucraina deoarece contribuie la creșterea „fondului de schimb” necesar pentru eliberarea prizonierilor de război ucraineni.

„Avem echipe care operează pe jos. Ele desfășoară misiuni de recunoaștere și căutare în localitățile unde inamicul a reușit să pătrundă și să își stabilească poziții”, a adăugat Mengel.

Roboții tereștri schimbă operațiunile de luptă

În timpul acestor misiuni de recunoaștere sau de curățare, pozițiile inamicului sunt expuse, iar contactul cu focul devine aproape inevitabil.

În astfel de situații izbucnește lupta, iar adversarul fie este neutralizat temporar, fie realizează situația și se predă. Militarii ucraineni spun că acceptarea capitulării este importantă și pentru a menține posibilitatea schimburilor de prizonieri.

Ucraina dezvoltă noi sisteme robotice

Un robot poate evacua răniții de pe câmpul de luptă, în timp ce operatorul îl controlează de la distanță, dintr-un post de comandă.

Ministerul ucrainean al Apărării afirmă că, în timp ce multe state abia încep să se adapteze la utilizarea dronelor interceptoare dezvoltate de Kiev, Ucraina a trecut deja la utilizarea operatorilor pentru o nouă generație de sisteme robotice terestre. Acești specialiști gestionează logistica, evacuează răniți și controlează drone de luptă fără a se afla direct în pericol.

Citește și: Slovacia ar putea bloca fondurile UE pentru Ucraina dacă Viktor Orban pierde alegerile: „Țara este gata să preia ștafeta de la Ungaria”

Versiunile grele ale platformelor pot transporta până la 500 de kilograme de încărcătură și pot parcurge zeci de kilometri pe teren accidentat. Ele sunt folosite pentru transport logistic, recuperarea dronelor și livrări pe câmpul de luptă.

Ministerul Apărării subliniază că războiul modern impune o regulă tot mai clară: „mașinile luptă, nu oamenii”.

Stații de control de înaltă tehnologie

Postul operatorului pentru drone terestre seamănă cu un mic centru de comandă tehnologic. Echipamentele includ drone pe șenile sau roți, console de control, stații terestre și laptopuri sau tablete robuste dotate cu sisteme de navigație.

Operatorii monitorizează și controlează sistemele în timp real, folosind baterii, stații de încărcare, unități portabile de alimentare și sisteme de comunicații — radiouri, antene și dispozitive de releu. Echipajele sunt dotate și cu sisteme de război electronic, kituri de reparații și echipament tactic.

Echipamente avansate de observație

Fiecare platformă terestră este echipată cu camere pentru zi și noapte, sisteme de comunicații și canale de transmitere a datelor, ceea ce permite operarea eficientă în aproape orice condiții.

Potrivit ministerului, pregătirea operatorilor începe cu instruirea militară de bază, urmată de o etapă profesională intensivă, care include:

-medicină tactică avansată;

-operarea sistemelor hardware-software, navigație și comunicații radio;

-exerciții intensive de control al diferitelor tipuri de drone;

-instruire suplimentară în camuflaj și utilizarea echipamentelor de alimentare și comunicații.

Consola de control, elementul central al sistemului

Interfața principală pentru operarea platformei este consola de control, care gestionează deplasarea dronei, canalele de comunicare și transferul de date.

Caracteristicile principale includ:

-ergonomie și ușurință în utilizare;

-alimentare autonomă pentru operațiuni de lungă durată;

-comunicații stabile cu latență minimă;

-protecție împotriva interferențelor inamice pentru operarea în siguranță în apropierea liniei frontului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Maria a vrut să ajungă în SUA, dar s-a oprit în Spania. Și muncește „cu ziua”, la cules de portocale. Cât câștigă într-o zi de muncă
gandul.ro
image
Măsura luată de o companie aeriană în privința pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără căști
mediafax.ro
image
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Surse: PSD a decis să nu mai boicoteze bugetul. „Vom cere miniștrilor PSD să-l avizeze oricum”. Care e planul după
antena3.ro
image
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
Condiția pusă de Putin pentru a salva Europa. Rusia așteaptă un semnal urgent și ferm
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au cheltuit doi români în vacanța din Sri Lanka. Au petrecut 18 zile de vis: „Am vrut o țară cu de toate și fix asta am primit”
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!