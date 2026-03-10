Video Un jurnalist canadian susține că Putin și Netanyahu dețin videoclipuri compromițătoare cu Trump. „Mai grave decât cele legate de Epstein”

Un jurnalist canadian, Mark Slapinski, a făcut recent o serie de afirmații controversate la adresa președintelui american Donald Trump, susținând că ar exista înregistrări video care l-ar implica pe liderul de la Casa Albă în acte de natură sexuală cu minori.

Informațiile au fost publicate pe platforma X (fostul Twitter), unde Slapinski a lansat un apel public la demiterea lui Trump.

În postările sale, Slapinski susține că Trump este „infractor condamnat” și că în arhivele unor lideri străini, precum Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, s-ar afla videoclipuri compromițătoare. „Asta explică cum au obținut controlul complet asupra lui”, se arată în publicație.

„Trump este un infractor condamnat. Trump este un criminal de război”, a continuat el, pe X.

Comentatorul canadian afirmă că aceste materiale ar putea fi folosite pentru a controla comportamentul politic al președintelui și că, odată publicate, ar putea duce la sfârșitul mandatului său, potrivit focus.

„E doar o chestiune de timp până când vor apărea online și vor pune capăt președinției sale odată pentru totdeauna”, a spus el.

De asemenea, Slapinski a făcut referire la dosarele lui Jeffrey Epstein, susținând că în arhive ar exista videoclipuri cu Trump alături de minori, mult mai grave decât cele deja cunoscute publicului. „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”, a spus el.

El a citat și un fragment dintr-un interviu mai vechi în care Trump ar fi afirmat că nu are limită de vârstă pentru relații cu femei, declarație scoasă însă din context.

Mark Slapinski se prezintă ca jurnalist și comentator politic canadian, iar materialele sale apar ocazional pe site-ul Lucianne.com, un agregator de știri conservator din Statele Unite. Nu există informații că Slapinski ar fi afiliat unei publicații din Canada sau că ar respecta standarde editoriale recunoscute internațional.

Până în prezent, afirmațiile sale nu au fost verificate sau confirmate de instituții media credibile. Casa Albă și avocații lui Donald Trump au respins în mod repetat acuzațiile de natură sexuală și penală.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent documente legate de Jeffrey Epstein, dar acestea nu conțin probe care să susțină acuzațiile lansate de Slapinski.