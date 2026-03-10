Familia Negoiță își extinde investițiile în Italia: părinții primarului Sectorului 3 au cumpărat o vilă și un restaurant pe plajă, cu 2,8 milioane de euro

Părinții primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, au achiziționat în ultimul an două proprietăți în orașul italian Civitavecchia, situat la aproximativ 70 de kilometri de Roma. Potrivit documentelor consultate de redacțiile de investigații Snoop și Public Record, investiția totală depășește 2,8 milioane de euro.

Achizițiile au fost realizate de Ilie și Lidia Negoiță, părinții edilului, în două etape, în iunie 2024 și ianuarie 2025.

Vilă de aproape 1.000 de metri pătrați

Prima proprietate cumpărată este o vilă cunoscută în oraș sub numele de Villa Riccucci, situată într-o zonă apropiată de litoralul Mării Tireniene. Imobilul, proiectat de arhitectul italian Alfiero Antonini, are o suprafață desfășurată de 938 de metri pătrați și cuprinde 23 de încăperi, subsol, parter și etaj. Proprietatea include și o grădină, piscină și un garaj de aproximativ 100 de metri pătrați.

Conform documentelor de tranzacție, vila a fost achiziționată în iunie 2024 de Lidia Negoiță pentru suma de 1.886.000 de euro, plătită prin transfer bancar.

În declarațiile depuse la autoritățile italiene, aceasta a menționat că va avea reședința principală în Italia, ceea ce îi oferă o scutire de impozit estimată la aproximativ 487.000 de euro.

Restaurant pe plajă, cumpărat la începutul lui 2025

Câteva luni mai târziu, în ianuarie 2025, Ilie Negoiță a cumpărat și restaurantul Ideale, situat pe plaja din Civitavecchia, la mică distanță de vilă. Prețul tranzacției a fost de 950.000 de euro.

Localul, care poate găzdui aproximativ 300 de persoane, a fost timp de decenii una dintre destinațiile populare pentru preparate din fructe de mare din oraș, însă este închis de aproximativ patru ani.

Potrivit jurnaliștilor care au vizitat zona în februarie 2025, vila se află în renovare, iar restaurantul nu a fost încă redeschis.

Primarul din Civitavecchia, Marco Piendibene, îl cunoaște pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Potrivit unui consilier local, Vincenzo D’Antò, cei doi s-ar fi întâlnit de cel puțin două ori în 2024, perioadă în care au început tranzacțiile. Consilierul italian a declarat că a vizitat România în decembrie 2024, la invitația edilului bucureștean, pentru a vedea proiectul Aquapark Pantelimon, o investiție a Primăriei Sectorului 3 estimată la aproximativ 43 de milioane de euro.

Afacerile familiei Negoiță

De-a lungul timpului, Ilie și Lidia Negoiță au fost asociați direct în 16 firme. În anii ’90 și începutul anilor 2000, companiile familiei activau în domenii precum comerțul cu covoare, linoleum sau construcții, multe dintre acestea fiind ulterior radiate sau intrate în faliment.

Ulterior, părinții primarului au intrat în companii din domeniul imobiliar și hotelier, asociate cu grupul RIN, dezvoltat de fiii lor.

Potrivit unei analize financiare pe ultimii 15 ani, cea mai profitabilă firmă din grup este RIN Grand Estate, care a raportat un profit de aproape 10 milioane de euro în 2024.

Totodată, mai multe firme în care au fost implicați membrii familiei apar în dosare privind suspiciuni de evaziune fiscală. Un dosar deschis de DNA în 2009, în care au fost menționate 14 dintre aceste companii, a fost clasat în 2020, după ce o parte dintre fapte s-au prescris.

Într-un alt dosar, deschis în 2019, compania RIN Grand Estate și alte firme sunt judecate la Tribunalul București pentru presupuse fapte de evaziune fiscală. Procesul se află încă în primă instanță.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu a răspuns solicitărilor de comentarii transmise de jurnaliști.

Fratele său, omul de afaceri Ionuț Negoiță, a confirmat însă existența tranzacțiilor și sumele plătite pentru proprietățile din Italia.

Lidia și Ilie Negoiță nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.