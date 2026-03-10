search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Familia Negoiță își extinde investițiile în Italia: părinții primarului Sectorului 3 au cumpărat o vilă și un restaurant pe plajă, cu 2,8 milioane de euro

0
0
Publicat:

Părinții primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, au achiziționat în 2024 și 2025 două proprietăți în orașul italian Civitavecchia: o vilă de aproape 1.000 de metri pătrați și un restaurant situat pe plajă. Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 2,8 milioane de euro, potrivit documentelor consultate de jurnaliștii de investigație.

Părinții lui Robert Negoiță FOTO: FB
Părinții lui Robert Negoiță FOTO: FB

Părinții primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, au achiziționat în ultimul an două proprietăți în orașul italian Civitavecchia, situat la aproximativ 70 de kilometri de Roma. Potrivit documentelor consultate de redacțiile de investigații Snoop și Public Record, investiția totală depășește 2,8 milioane de euro.

Achizițiile au fost realizate de Ilie și Lidia Negoiță, părinții edilului, în două etape, în iunie 2024 și ianuarie 2025.

Vilă de aproape 1.000 de metri pătrați

Prima proprietate cumpărată este o vilă cunoscută în oraș sub numele de Villa Riccucci, situată într-o zonă apropiată de litoralul Mării Tireniene. Imobilul, proiectat de arhitectul italian Alfiero Antonini, are o suprafață desfășurată de 938 de metri pătrați și cuprinde 23 de încăperi, subsol, parter și etaj. Proprietatea include și o grădină, piscină și un garaj de aproximativ 100 de metri pătrați.

Vila cumpărată de Lidia Negoiță de la stradă FOTO: snoop.ro
Vila cumpărată de Lidia Negoiță de la stradă FOTO: snoop.ro

Conform documentelor de tranzacție, vila a fost achiziționată în iunie 2024 de Lidia Negoiță pentru suma de 1.886.000 de euro, plătită prin transfer bancar.

În declarațiile depuse la autoritățile italiene, aceasta a menționat că va avea reședința principală în Italia, ceea ce îi oferă o scutire de impozit estimată la aproximativ 487.000 de euro.

Restaurant pe plajă, cumpărat la începutul lui 2025

Câteva luni mai târziu, în ianuarie 2025, Ilie Negoiță a cumpărat și restaurantul Ideale, situat pe plaja din Civitavecchia, la mică distanță de vilă. Prețul tranzacției a fost de 950.000 de euro.

Citește și: Robert Negoiță, rezultat negativ la testul antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii

Localul, care poate găzdui aproximativ 300 de persoane, a fost timp de decenii una dintre destinațiile populare pentru preparate din fructe de mare din oraș, însă este închis de aproximativ patru ani.

Restaurant Italia foto : site‐ul arhitectului Alfiero Antonini
Restaurant Italia foto : site‐ul arhitectului Alfiero Antonini

Potrivit jurnaliștilor care au vizitat zona în februarie 2025, vila se află în renovare, iar restaurantul nu a fost încă redeschis.

Primarul din Civitavecchia, Marco Piendibene, îl cunoaște pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Potrivit unui consilier local, Vincenzo D’Antò, cei doi s-ar fi întâlnit de cel puțin două ori în 2024, perioadă în care au început tranzacțiile. Consilierul italian a declarat că a vizitat România în decembrie 2024, la invitația edilului bucureștean, pentru a vedea proiectul Aquapark Pantelimon, o investiție a Primăriei Sectorului 3 estimată la aproximativ 43 de milioane de euro.

Afacerile familiei Negoiță

De-a lungul timpului, Ilie și Lidia Negoiță au fost asociați direct în 16 firme. În anii ’90 și începutul anilor 2000, companiile familiei activau în domenii precum comerțul cu covoare, linoleum sau construcții, multe dintre acestea fiind ulterior radiate sau intrate în faliment.

Ulterior, părinții primarului au intrat în companii din domeniul imobiliar și hotelier, asociate cu grupul RIN, dezvoltat de fiii lor.

Potrivit unei analize financiare pe ultimii 15 ani, cea mai profitabilă firmă din grup este RIN Grand Estate, care a raportat un profit de aproape 10 milioane de euro în 2024.

Totodată, mai multe firme în care au fost implicați membrii familiei apar în dosare privind suspiciuni de evaziune fiscală. Un dosar deschis de DNA în 2009, în care au fost menționate 14 dintre aceste companii, a fost clasat în 2020, după ce o parte dintre fapte s-au prescris.

Într-un alt dosar, deschis în 2019, compania RIN Grand Estate și alte firme sunt judecate la Tribunalul București pentru presupuse fapte de evaziune fiscală. Procesul se află încă în primă instanță.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu a răspuns solicitărilor de comentarii transmise de jurnaliști.

Fratele său, omul de afaceri Ionuț Negoiță, a confirmat însă existența tranzacțiilor și sumele plătite pentru proprietățile din Italia. 

Lidia și Ilie Negoiță nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce este pensia personală paneuropeană şi cum funcţionează pentru românii care lucrează în străinătate. Se mai numeşte ”portabilă”
playtech.ro
image
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Bani în plus de Paşte! Ce angajaţi sunt avantajaţi şi cât primesc în plus pe card
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Relația Dacianei Sârbu cu Alex Ghionea. Cine este, de fapt, noul partener și ce dosar penal are pe rol
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (45) jpg
Kate Middleton, superbă alături de Prințul William la un eveniment major. Motivul pentru care a apărut alături de familia regală
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce instrucțiune fermă i-a dat Regele Charles Reginei Camilla la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde