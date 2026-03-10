50.000 de angajați, în pericol: un gigant auto anunță tăieri masive de personal, în timp ce directorii încasează bonusuri de milioane de euro

Volkswagen pregătește cea mai mare reducere de personal din ultimul deceniu, după ce profitul net s-a prăbușit la 6,9 miliarde de euro. Sindicatele se arată nemulțumite de bonusurile milionare ale conducerii, în timp ce mii de angajați riscă să-și piardă locul de muncă.

Grupul Volkswagen a încheiat 2025 cu cel mai slab rezultat financiar din ultimul deceniu, profitul net scăzând cu 44%, la 6,9 miliarde de euro. Situația a determinat compania să anunțe reducerea a 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, o creștere semnificativă față de cele 35.000 deja convenite cu sindicatele la sfârșitul anului trecut, potrivit euronews.

Veniturile grupului au rămas aproape neschimbate, la 322 miliarde de euro, însă profitul operațional a scăzut la 8,9 miliarde de euro, jumătate față de 2024.

Directorul financiar Arno Antlitz a invocat „tensiuni geopolitice, bariere comerciale și competiție intensă, mai ales din China”.

Deși Volkswagen a înregistrat creștere în Europa, declinul vânzărilor în China și SUA a afectat grav rezultatele. Grupul a livrat 8,98 milioane de vehicule la nivel mondial, în scădere cu 0,5%. Tarifele impuse de administrația Trump au redus cererea în SUA, iar schimbările legislative și retragerea subvențiilor au afectat piața vehiculelor electrice.

În China, concurența producătorilor locali, precum BYD, Geely și Nio, a redus avantajul tehnologic al Volkswagen. Grupul a anunțat o strategie „în China, pentru China”, cu dezvoltare și lanțuri de aprovizionare locale.

Potrivit sursei citate, brandul de mașini sport a înregistrat o scădere abruptă a vânzărilor în China și a suportat costurile unei schimbări strategice: revenirea la motoarele cu combustie, după o perioadă de prioritizare a vehiculelor electrice.

Profitul operațional al Porsche s-a prăbușit de la 5,3 miliarde de euro în 2024 la doar 90 milioane de euro în 2025.

Directorii Volkswagen câștigă, angajații pierd

În ciuda rezultatelor slabe, membrii consiliului de administrație primesc bonusuri de milioane de euro, determinate de fluxul de numerar net, care a atins 6,4 miliarde de euro.

Totalul bonusurilor se ridică la 13,6 milioane de euro, iar directorul general Oliver Blume a încasat 7,4 milioane de euro, ușor mai puțin decât în 2024. Sindicatele cer ca și angajații să beneficieze de fluxul de numerar puternic.

Grupul Volkswagen estimează o redresare în 2026, cu o marjă operațională între 4,0 și 5,5%, după ce în 2025 aceasta a scăzut la 2,8%.

În ultimul trimestru al anului trecut, activitatea companiei a înregistrat o ușoară stabilizare, după o pierdere de peste 1 miliard de euro în trimestrul al treilea cauzată de costurile speciale la Porsche.