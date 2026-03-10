search
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, la „Interviurile Adevărul”

Donald Trump nu exclude discuții cu Iranul. Regimul de la Teheran neagă posibilitatea: „Ne-au atacat în mijlocul negocierilor”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a afirmat, marți, că este dispus să poarte discuții cu iranienii, însă a subliniat că o eventuală întâlnire depinde de condițiile negocierilor.

Donald Trump nu exclude posibilitatea unor negocieri cu Iranul FOTO AFP
Donald Trump nu exclude posibilitatea unor negocieri cu Iranul FOTO AFP

Întrebat într-un interviu dacă ar fi dispus să poarte discuții cu iranienii, Donald Trump a spus că acest lucru ar putea fi posibil, însă depinde de condițiile în care s-ar desfășura negocierile, scrie The Guardian.

Totuși, el a temperat imediat această posibilitate, afirmând că „într-un fel” nici nu mai are nevoie să vorbească cu ei.

Iranul nu a mai purtat discuții directe cu Statele Unite din 2018, când fostul lider suprem, Ali Khamenei, a interzis astfel de negocieri. Ultima rundă de discuții de pace a fost purtată prin intermediari din Oman și Switzerland.

Anterior, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a minimalizat posibilitatea reluării discuțiilor. „Nu cred că problema discuțiilor cu americanii sau a negocierilor cu americanii va mai reveni pe agendă, deoarece avem o experiență foarte amară în urma discuțiilor cu ei”, a declarat acesta pentru PBS NewsHour, într-un interviu difuzat luni.

„Am negociat cu ei anul trecut, în iunie, iar ei ne-au atacat în mijlocul negocierilor. Și anul acesta au încercat din nou să ne convingă că de data aceasta este diferit. Ne-au promis că nu au nicio intenție să ne atace... însă, din nou, după trei runde de negocieri — și după ce chiar echipa americană implicată în negocieri a spus că am făcut progrese importante — au decis totuși să atace. Așa că nu cred că discuțiile cu americanii vor mai face parte din agenda noastră”, a adăugat el.

Hegseth: SUA „câștigă” războiul cu Iranul

Între timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că ranienii „se grăbesc să obțină o bombă nucleară” și a subliniat că președintele Donald Trump „nu va permite niciodată acest lucru”.

Hegseth a mai spus că liderii religioși ai Iranului știu că armata lor este „slăbită sistematic” și că Iranul „este izolat și pierde grav”.

În schimb, a adăugat el, Statele Unite „câștigă” și își îndeplinesc obiectivele: distrugerea rachetelor iraniene, a flotei navale și „blocarea permanentă a accesului Iranului la arme nucleare”.

„Nu ne vom opri până când inamicul nu va fi înfrânt total și definitiv”, a declarat acesta.

El a mai subliniat că „acesta nu este anul 2003 și nu este vorba despre o construcție de stat fără sfârșit”, încercând astfel să delimiteze actuala campanie de bombardamente de intervențiile anterioare ale SUA în conflictele din Orientul Mijlociu.

Pierderea de vieți civile

Întrebat ce măsuri ia Pentagonul pentru a minimiza pierderea de vieți civile în Iran, Hegseth a spus că „nicio națiune nu ia mai multe precauții pentru a se asigura că civilii nu sunt niciodată țintiți decât SUA”.

„Acolo unde se întâmplă lucruri care trebuie investigate, vom investiga”, a adăugat el. „Sursele open-source nu sunt modalitatea prin care se poate stabili ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat.”

El a continuat spunând că Iranul este un regim care țintește civili și a susținut că a mutat infrastructura militară în zone civile.

Afirmațiile vin în contextul în care atacul din 28 februarie, care produs cel mai mare număr de victime civile de la începutul războiului, a atras critici dure din partea Organizației Națiunilor Unite și a organizațiilor pentru drepturile omului. Mass-media de stat iraniană a relatat că peste 165 de persoane au fost ucise, majoritatea copii, în timpul orelor de curs la Școala Elementară Shajareh Tayyebeh din orașul Minab, situat la aproximativ 1.100 de kilometri sud-est de Teheran.

Iranul a acuzat Israelul și Statele Unite de comiterea atacului. Niciuna dintre țări nu și-a asumat până acum responsabilitatea.

SUA

