Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
Minor de 13 ani agresat de un alt copil în Constanța. Victima a ajuns la spital, iar medicii au anunțat oamenii legii

Publicat:

Un adolescent de 13 ani a fost agresat fizic de un alt minor de aceeași vârstă, în apropierea unui loc de joacă din municipiul Constanța. Victima a ajuns la spital, iar medicii au anunțat Poliția despre cele întâmplate.

Medicii au anunțat Poliția despre cele întâmplate. FOTO: Pexels
Medicii au anunțat Poliția despre cele întâmplate. FOTO: Pexels

Incidentul a fost sesizat vineri seară de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, care au anunțat poliția despre prezentarea minorului rănit.

La fața locului, polițiștii au identificat victima, care a declarat că agresiunea a avut loc în timp ce se afla în apropierea unui loc de joacă. Victima a precizat că agresorul este un alt minor, căruia îi cunoaște doar prenumele.

Ulterior a fost identificat un minor de 13 ani, bănuit de comiterea faptei.

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța urmează să fie înștiințați pentru a verifica situația și a lua măsurile necesare.

„Cercetările au fost preluate de polițiștii din cadrul Secției 2, care, în urma investigațiilor, au reușit să identifice minorul bănuit de comiterea agresiunii. În acest caz urmează să fie înștiințați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru dispunerea măsurilor legale necesare”, conform unei informări a IPJ Constanța.

Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de către polițiști.

