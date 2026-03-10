Netanyahu avertizează că războiul împotriva Iranului „nu s-a încheiat încă”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți, 10 martie, că ofensiva militară a Israelului împotriva Iranului „nu s-a încheiat încă”, afirmând că obiectivul acesteia este de a slăbi regimul de la Teheran și de a încuraja poporul iranian „să se elibereze de jugul tiraniei”.

„Aspiraţia noastră este să determinăm poporul iranian să se elibereze de jugul tiraniei; în ultimă instanţă, depinde de ei. Dar nu există nicio îndoială că, prin acţiunile întreprinse până acum, frângem puterea – şi încă nu am terminat”, a declarat Netanyahu luni seara, în timpul unei vizite la Centrul Naţional de Comandă pentru Sănătate, potrivit unui comunicat publicat marţi, scrie News.ro.

Israelul este în avans faţă de programul stabilit pentru atingerea obiectivelor sale de război în Iran, a declarat marţi la BFM TV ambasadorul său în Franţa, adăugând că operaţiunea are ca scop slăbirea autorităţilor iraniene pentru a reduce atacurile dincolo de graniţele sale şi a permite poporului său să-şi modeleze propriul viitor.

„Când am fost întrebaţi la începutul acestui război despre durata sa, am spus că va dura câteva săptămâni. Acest lucru nu s-a schimbat”, a declarat Joshua Zarka pentru BFM TV.

„Suntem în avans faţă de programul stabilit pentru atingerea obiectivelor noastre de război”, a dat el asigurări.

De asemenea, președintele Donald Trump le-a spus, luni, republicanilor din Camera Reprezentanților că războiul în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă „o incursiune de scurtă durată”.

„Țara noastră o duce foarte bine. La un nivel la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Am făcut o mică incursiune pentru că am simțit că trebuie să facem asta ca să scăpăm de ceva rău. Cred că veți vedea că va fi o incursiune de scurtă durată”, a declarat Trump, citat de The Guardian.

El a adăugat că, în opinia sa, victoria a fost deja obținută „în multe privințe”, dar că obiectivele nu au fost încă atinse pe deplin.

„Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient. Mergem mai departe, mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală, care va pune capăt pentru totdeauna acestui pericol ce persistă de mult timp”, a spus Trump.

El a descris Operațiunea Epic Fury drept „una dintre cele mai complexe și impresionante operațiuni realizate vreodată”.