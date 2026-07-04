Femeile și bărbații reacționează complet diferit: cum se schimbă decizia de a deveni părinte când dispare stabilitatea jobului STUDIU

Când e momentul potrivit pentru un copil? Decizia nu ține doar de stadiul relației sau de venituri, ci și de stabilitatea profesională, iar un nou studiu arată că bărbații și femeile reacționează complet diferit atunci când această stabilitate dispare.

Subiectul e cu atât mai relevant cu cât natalitatea e în cădere liberă. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, în 2025 s-au născut în România aproximativ 145.700 de copii, cel mai mic număr de născuți-vii înregistrat din 1930 până în prezent, în condițiile în care atât rata natalității, cât și rata fertilității continuă să scadă.

Autorii studiului „Job loss and births. A couple-level study of Norwegian plant closures", publicat în revista Social Science Research, au vrut să vadă exact cum influențează pierderea unui loc de muncă deciziile unui cuplu legate de copii. Concluzia? Efectul depinde de cine își pierde jobul.

Dacă femeia rămâne fără loc de muncă, șansele ca un cuplu să aibă primul copil scad cu 1,82 puncte procentuale. Și asta chiar și după ce se ține cont de veniturile totale ale gospodăriei. Dacă, în schimb, bărbatul este cel care își pierde jobul, cuplurile nu renunță la ideea unui prim copil, dar tind să amâne venirea celui de-al doilea.

Un detaliu i-a surprins însă pe cercetători: efectul s-a menținut chiar și după ce au luat în calcul veniturile gospodăriei, potrivit The New York Post, pentru că arată că nu este vorba doar despre bani. Cei doi factori sunt legați mai degrabă de statutul profesional ca reper de stabilitate. „Pierderea unui loc de muncă zdruncină sentimentul că ești pregătit să devii părinte, indiferent de situația financiară imediată,” au mărturisit cercetătorii.

Ce spun utilizatorii de pe Reddit

Concluziile studiului se regăsesc și într-o dezbatere recentă din comunitatea r/Adulting de pe Reddit, pornită de la întrebarea: „De ce mai aleg oamenii să aibă copii în economia și în lumea de astăzi?”

Mulți spun că nu lipsa dorinței de a deveni părinți îi face să amâne, ci nevoia de a simți că le pot oferi viitorilor copii stabilitate financiară și emoțională. Un utilizator povestește că are 36 de ani și nu a simțit niciodată că este momentul potrivit pentru a avea un copil. Spune că nu a avut un venit ridicat, nu și-a găsit partenerul alături de care să își dorească o familie și că, analizându-și sănătatea mintală, a ajuns la concluzia că, pentru el, decizia de a nu deveni părinte a fost cea potrivită. Uneori se întreabă dacă nu va regreta, însă mărturisește că preferă această alegere în locul riscului de a transmite propriile dificultăți emoționale unui copil.

Un alt utilizator, deja părinte, recunoaște că și-a dorit primul copil fără să își imagineze cât de mult îi va schimba viața. Între timp și-a pierdut jobul și, deși spune că nu trăiește în sărăcie și își crește copilul cu dragoste și respect, vestea unei noi sarcini neplanificate îi provoacă îngrijorare. Nu pentru că nu și-ar dori un al doilea copil, ci pentru că se teme că familia nu va mai putea păstra nivelul de trai pe care îl are acum.

Totuși, nu toți participanții la discuție cred că nesiguranța economică ar trebui să îi oprească pe oameni să devină părinți.

„Avem impresia că trăim cele mai grele vremuri din istorie, dar să privim puțin în urmă: ce ar fi însemnat să fii părinte în timpul Războiului Rece sau în Al Doilea Război Mondial? Să crești un copil când sclavia era legală, când bebelușii mureau din cauza lipsei de igienă în spitale sau când foametea decima regiuni întregi? Cu toate neajunsurile ei, lumea de azi rămâne una dintre cele mai sigure și prospere perioade din istorie”, comentează un alt utilizator.

O altă persoană subliniază că fluxul continuu de știri negative distorsionează modul în care privim viitorul. Expunerea permanentă la conflicte și vești alarmante ne hrănește anxietatea și ne dă impresia că trăim vremuri fără precedent, crede aceasta. „Părinții mei ar fi putut la fel de bine să renunțe la ideea de a face copii din cauza situației economice, dar am avut o copilărie fericită și am pornit cu dreptul în viață. Internetul ne informează, dar ne și face să credem că totul merge prost. E important să mai vedem și binele de lângă noi”, adaugă userul.

Dincolo de opiniile diferite, multe dintre comentarii transmit aceeași idee: decizia de a avea copii nu mai este privită ca un pas firesc al vieții de adult, ci ca o alegere care presupune stabilitate, responsabilitate și resurse emoționale.

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Psiholog: „Nu este lipsă de curaj. Poate fi o decizie responsabilă”

„Cred că este firesc ca oamenii să își dorească să aducă un copil pe lume într-un context în care simt că îi pot oferi stabilitate. Iar aici, partea financiară contează. Contează mult. Uneori există tendința de a spune că «banii nu aduc fericirea» sau că «un copil are nevoie doar de iubire». Din perspectivă psihologică, lucrurile sunt mai nuanțate. Un venit stabil nu garantează că vei fi un părinte bun, dar poate elimina una dintre cele mai importante surse de stres din viața unei familii”, explică pentru „Adevărul” Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian.

Ea subliniază că, atunci când oamenii nu mai sunt preocupați permanent de plata chiriei, a facturilor sau a cheltuielilor de zi cu zi, au mai mult spațiu psihic pentru relația de cuplu și pentru adaptarea la schimbările pe care le aduce venirea unui copil.

„Din acest motiv, nu cred că este greșit ca un cuplu să spună: «Mai așteptăm puțin până suntem stabili din punct de vedere profesional». Nu este lipsă de curaj. Poate fi o decizie responsabilă”, spune ea.

Nu doar venitul contează, ci și sentimentul de siguranță

„Cercetările din ultimii ani arată că incertitudinea economică influențează decizia de a avea copii chiar și în țări cu sisteme sociale foarte dezvoltate. Asta ne spune un lucru important: nu doar venitul în sine contează, ci și sentimentul de predictibilitate și siguranță pe care îl oferă un loc de muncă stabil”, continuă Gabriela Răileanu.

În opinia sa, siguranța înseamnă mai mult „decât salariul de la sfârșitul lunii”:

„Înseamnă să simți că poți avea grijă de tine, că ai un minim control asupra vieții tale, că poți face planuri și că, dacă apare o dificultate, ai resurse pentru a o gestiona. Pierderea unui loc de muncă nu afectează doar bugetul unei familii. Poate afecta identitatea profesională, încrederea în sine, sentimentul de competență și încrederea că viitorul este, într-o oarecare măsură, predictibil”, subliniază specialista.

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De ce amânăm tot mai des decizia de a avea copii

Conform spuselor sale, pentru mulți dintre părinții și bunicii noștri, întrebarea nu era dacă vor avea copii, ci când. Astăzi, din ce în ce mai mulți oameni își permit să își pună și o altă întrebare: „îmi doresc cu adevărat să devin părinte?”. Nu pentru că sunt mai puțin orientați spre familie, ci, dimpotrivă, pentru că tratează această decizie cu foarte multă responsabilitate, atrage atenția Gabriela Răileanu.

Totuși, avertizează ea, există și riscul de a căuta permanent momentul ideal.

„Uneori ajungem să credem că vom avea copii atunci când vom avea salariul ideal, casa ideală, relația perfectă sau suficiente economii încât să nu mai existe nicio grijă. Viața presupune întotdeauna un anumit grad de incertitudine, iar parentalitatea nu face excepție. Nu cred că întrebarea este dacă vom elimina complet nesiguranța. Întrebarea este dacă avem suficiente resurse: materiale, emoționale și relaționale, pentru a trăi cu ea”, mărturisește aceasta.

Pentru Gabriela Răileanu, una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani este că tot mai mulți oameni își asumă conștient această alegere.

„Nu cred că această reflecție este un semn de egoism sau de indecizie. Cred că este un semn de responsabilitate. Un copil are nevoie de adulți care și-au asumat conștient această alegere și care sunt dispuși să crească odată cu el”, conchide specialista.