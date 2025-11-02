Câte zile libere au angajaţii din România de Crăciun şi Revelion 2025

Românii încep să-și facă planurile pentru finalul de an, iar pentru cei care nu știau, în 2025 Crăciunul pică într-o zi de joi, iar a doua zi, 26 decembrie, într-o vineri. Asta înseamnă că angajații vor avea o pauză de patru zile, între 25 și 28 decembrie, fără să fie nevoie de concediu suplimentar.

După un an plin, finalul lui 2025 oferă poate cea mai clară oportunitate de reset: două weekenduri lungi, legate de cele mai așteptate sărbători ale iernii.

Luna decembrie aduce trei zile nelucrătoare stabilite prin Codul Muncii:

1 decembrie (Ziua Națională a României) – pică într-o zi de luni, oferind deja un prim weekend de trei zile.

25 și 26 decembrie (Crăciunul și a doua zi de Crăciun) – joi și vineri, ceea ce duce la un interval liber între 25 și 28 decembrie.

Revelionul și începutul lui 2026

Șirul liberelor continuă chiar în prima săptămână din noul an. 1 și 2 ianuarie 2026, zilele de Anul Nou, pică tot în zile de joi și vineri, astfel că angajații vor începe anul cu un nou weekend de patru zile.

Mai mult, în 2026, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt libere legale, ceea ce înseamnă că prima săptămână din ianuarie poate deveni o minivacanță de opt zile pentru cei care își planifică eficient concediul.

Cum își pot organiza angajații timpul liber

Pentru cei care vor o pauză mai lungă la final de an, cea mai avantajoasă combinație este:

Concediu pe 24 decembrie (miercuri), urmat de zilele libere de Crăciun;

Apoi concediu suplimentar, luat de anagați pe 29–31 decembrie, pentru a lega sărbătorile de Anul Nou; Rezultatul: o perioadă liberă de aproape două săptămâni, între 24 decembrie și 5 ianuarie.

În total, sfârșitul de an și începutul lui 2026 pot aduce până la zece zile libere consecutive, pentru cei care își planifică din timp programul.

Mai multe informații în CLICK.