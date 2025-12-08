Majoritatea firmelor vor acorda prime de Crăciun şi în 2025. Câţi bani ar putea primi angajații

Majoritatea angajatorilor din România vor acorda prime de Crăciun și alte beneficii pentru angajați, precum vouchere cadou, zile libere plătite sau petreceri de final de an.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de eJobs, 9 din 10 angajatori participanți, adică adică 89,7% , au declarat că au pregătit pentru angajați prime de Crăciun, care vor fi acordate în luna decembrie, înainte de minivacanța de sărbători. Doar 10,3% dintre companii nu au alocat un buget pentru acest scop.

Cei mai mulți angajatori, aproximativ o treime, au stabilit un buget cuprins între 200 și 400 de lei pentru fiecare angajat. Alte 28% au alocat între 400 și 600 de lei, iar același procent estimează prime de Crăciun de peste 1.000 de lei per angajat.

Comparativ cu anul trecut, 84% dintre angajatori spun că valoarea primelor a rămas neschimbată, 8% au majorat bugetele, iar 8% le-au redus.

Ce preferă angajații

Sondajul a arătat că angajații apreciază cel mai mult primele în bani, menționate de 81% dintre respondenți. În ordinea preferinţelor urmează tichete sau carduri cadou - 32%, zile libere plătite - 28%, coșuri cu produse de sărbători - 17,2% și petrecere de final de an cu echipa - 15,6%.

În ceea ce privește valoarea considerată corectă a unui pachet de beneficii de Crăciun, 38,1% dintre angajați estimează că aceasta ar trebui să fie peste 1.000 de lei, 35,7% cred că suma ar trebui să fie între 500 și 1.000 de lei, 15,2% cred că suma potrivită e 250 și 500 de lei, iar 1,7% între 100 și 250 de lei.

Pentru 9,3%, suma nu contează, apreciind gestul angajatorului. Totodată, doar 6,6% se arată optimiști că valoarea beneficiilor de anul acesta va fi mai mare decât anul trecut.

„Chiar dacă pentru multe companii 2025 a fost un an complicat, în care au resimțit impactul schimbărilor economice și fiscale, vedem că majoritatea angajatorilor au decis să nu taie bugetele pentru beneficiile de Crăciun, principalul motiv invocat fiind faptul că acestea contribuie la motivarea și retenția angajaților. Aceștia s-au obișnuit cu această tradiție de final de an, iar eliminarea ei ar putea avea un efect de nemulțumire.

Interesant este faptul că 12% apelează la această metodă pentru a răsplăti performanța, iar 4% declară că vor, în acest fel, să compenseze faptul că anul acesta nu au putut oferi creșteri salariale”, a explicatt Ana Călugăru, reprezentant eJobs.

Ce înseamnă pentru angajat faptul că nu primeşte primă de Crăciun

Potrivit sondajului amintit, dacă nu ar primi niciun beneficiu de Crăciun, mai mult de jumătate dintre angajați (52,3%) ar considera că angajatorul nu apreciază suficient munca lor, în timp ce alți 26,6% ar fi dezamăgiți, dar ar înțelege situația economică. 11,1% declară că nu ar fi nemulţumiţi dacă ar primi alte beneficii extrasalariale în timpul anului, 10% spun că faptul că nu primesc primă de Crăciun nu îi afectează deloc.

Sondajul a fost realizat în luna noiembrie, pe un eșantion de 115 angajatori și 950 de angajați.