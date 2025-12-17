Vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie. Elevii vor avea 19 zile libere consecutive, fiind cea mai lungă din cursul anului școlar

Elevii din învățământul preuniversitar și cadrele didactice intră în vacanța de iarnă sâmbătă, 20 decembrie. Aceasta este cea mai lungă vacanță din cursul anului școlar și se întinde pe o perioadă de 19 zile consecutive.

Vacanța de Crăciun începe imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri și se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026. Cursurile vor fi reluate joi, 8 ianuarie, odată cu debutul celui de-al treilea modul de învățare.

Perioada de vacanță include și sărbătorile legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie), oferind elevilor aproape trei săptămâni de pauză.

Structura anului școlar 2025–2026

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, intervalele de cursuri rămase sunt:

- de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie, 13 februarie sau 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare;

- de luni, 16 februarie, 23 februarie sau 2 martie 2026, până vineri, 3 aprilie 2026;

- de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de fiecare unitate de învățământ în parte.

Vacanța de schi din februarie 2026

Vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută și ca „vacanța de schi”, va avea loc în una dintre următoarele perioade, în funcție de județ:

- 9–15 februarie 2026: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș;

- 16–22 februarie 2026: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;

- 23 februarie – 1 martie 2026: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.