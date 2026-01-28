search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Medicul Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală, cercetat în libertate după ce a fost dus cu cătușe la audieri

Publicat:
Ultima actualizare:

Medicul Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și de practicarea ilegală a profesiei de psihoterapeut, a fost dus în cătușe miercuri, 28 ianuarie, la audieri, la Secția 1 de Poliție a Capitalei.

Cristian Andrei, dus la audieri/FOTO: Inquam Photos / George Călin
Cristian Andrei, dus la audieri/FOTO: Inquam Photos / George Călin

UPDATE 20.00 Cercetat în libertate

Cristian Andrei a părăsit secția de Poliție și va fi cercetat în stare de libertate, fără control judiciar. El le-a declarat jurnaliștilor că „avem multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știm cine și de ce”.

În aceeași zi, autoritățile au efectuat percheziții în mai multe locații din București și din țară, într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

La o adresă din județul Dâmbovița, s-au tras mai multe focuri de armă, de avertisment, deoarece în curtea medicului Cristian Andrei erau doi câini agresivi.

Potrivit surselor judiciare, un politist a folosit arma cu muniție cu bile de cauciuc. Nu s-a produs rănirea câinilor și nici pagube materiale.

Cristian Andrei nu deține atestat emis de Colegiul Psihologilor din România

Potrivit anchetei, în perioada 01.07.2004-10.11.2025, un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. 

În perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei victime, toate de sex feminin, spunându-le că este psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare.

Totodată, din cercetări a rezultat că, în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta „ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”.

Citește și: Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „E ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces / Munca cu oamenii m-a calificat”

În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta.

Cristian Andrei, în cătușe/FOTO: Inquam Photos / George Călin
Cristian Andrei, în cătușe/FOTO: Inquam Photos / George Călin

De asemenea, la data de 09.01.2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, „profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată”.

Polițiștii au mai aflat că, la data de 24.01.2024, în același loc, „bărbatul ar fi încercat să comită o infracțiune de agresiune sexuală, prin constrângere, prin aceea că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate și ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona lui genitală, iar ulterior ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere”.

Totodată, la data de 18.11.2024, la sediul institutului cu un alt punct de lucru din Sectorul 1, „folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o a treia persoană vătămată, studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere”.

Astfel, în vederea completării materialului probator au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară.

„Persoana vizată a fost depistată și urmează să fie condusă la audieri. Față de acesta vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

Scandalul a ieșit la iveală după ce mai multe femei au declarat pentru PressOne că ar fi fost hărțuite sexual sau supuse unor comportamente inadecvate în timpul ședințelor de terapie.

Potrivit anchetei jurnaliștilor, Cristian Andrei, medic psihiatru specializat în psihiatrie infantilă, nu figurează în Registrul Unic al Psihologilor din România și nu ar avea drept legal de practică în psihoterapie. Cu toate acestea, de peste două decenii, el ar fi practicat și încasat bani pentru ședințe de consiliere psihologică.

