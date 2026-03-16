Accident grav pe A0, în urma unei ieșiri imprudente din parcare. O femeie este în stare critică după ce mașina sa s-a răsturnat

Un accident grav a avut loc luni seară pe A0 - Autostrada Bucureștiului. O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina pe care o conducea a fost izbită violent de o alta, în urma unei manevre imprudente a șoferiței.

Potrivit polițiștilor, șoferița ar fi încercat să iasă dintr-o parcare direct pe banda a doua a autostrăzii, fără să se asigure, potrivit Știrilor ProTV.

În acel moment, autoturismul ei a fost lovit în lateral de o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul femeii s-a răsturnat pe carosabil.

Pompierii au intervenit cu echipajul de descarcerare pentru a o scoate pe victimă dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Femeia a fost preluată în stare gravă și transportată de urgență la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

