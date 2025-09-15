Erou român în Italia: și-a apărat familia cu mâinile goale și a pus pe fugă trei hoți

Un român stabilit în Italia a devenit eroul comunității din localitatea în care trăiește, după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să îi spargă locuința. Bărbatul a reușit să îi alunge pentru a-și proteja soția și cele trei fiice.

Într-un gest de curaj remarcabil, un român din orașul italian Treviso și-a apărat cu succes locuința și familia în fața a trei hoți. Incidentul a avut loc în toiul nopții, când bărbatul a auzit zgomote suspecte.

La început, a crezut că este vecinul de deasupra. Apoi a ieșit pe terasă să vadă ce se întâmplă. A văzut acolo trei bărbați care încercau să intre în casă, a povestit românul. Reacția lui a fost instantanee și decisivă. L-a aruncat imediat peste balcon pe unul dintre ei, iar pe ceilalți doi i-a luat la pumni, a mai spus el.

Un luptător pentru familia lui

Motivația lui a fost de neclintit: să-și protejeze cei dragi. Soția și cele trei fiice ale cuplului, în vârstă de 2, 8 și 10 ani, se aflau în apartament în acel moment, relatează publicația italiană L`unione Sarda.

Speriați de reacția fermă a victimei, toți trei intruși au fugit de la locul faptei. Românul, care lucrează ca șofer de TIR, a contactat imediat Carabinieri. Forțele de ordine au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele incidentului și pentru a identifica făptașii, care nu au fost deocamdată găsiți.

Comunitatea îl consideră un erou

În schimb, comunitatea locală și-a aratat sprijinul total pentru eroul din acea noapte. Chiar și primarul localității a lăudat fapta românului. Conform presei locale, primărița spune că românul a făcut exact ceea ce trebuia să facă în această situație. Reacția lui este văzută nu doar ca una curajoasă, ci și ca una legitimă, în numele dreptului la autoapărare și protejarea familiei.