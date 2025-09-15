Alertă în Utah, după ce sub o maşină a presei a fost descoperit un dispozitiv exploziv. Suspectul, acuzat de terorism, anchetat de FBI

Un bărbat de 58 de ani din Utah a fost arestat sub acuzații de terorism după ce autoritățile au descoperit un dispozitiv exploziv plasat sub un vehicul de presă în Salt Lake City, în statul Utah.

În Utah, autoritățile federale au declanșat o anchetă de amploare după ce un dispozitiv exploziv a fost descoperit sub un vehicul al presei, parcat în Salt Lake City.

Suspectul, Adeeb Nasir, un bărbat de 58 de ani din localitatea Magna, a fost arestat duminică și este acuzat de terorism, după ce poliția a stabilit că el ar fi plasat dispozitivul incendiar. Potrivit anchetatorilor, dispozitivul fusese aprins, însă nu a funcționat, evitându-se astfel o posibilă tragedie.

Intervenția propriu-zisă a avut loc vineri, când echipa de geniști a poliției din Salt Lake City, împreună cu specialiștii Autorității Unificate pentru Incendii și Bombe, au confirmat că obiectul suspect era real și reprezenta un pericol pentru siguranța publică.

FBI a preluat imediat coordonarea investigației și, a doua zi, a executat un mandat de percheziție la reședința lui Adeeb Nasir, asistat de echipele locale. În timpul percheziției, agenții federali au descoperit materiale considerate potențial periculoase, care ar putea constitui o amenințare serioasă pentru comunitate.

„FBI a descoperit ceea ce părea a fi materiale potențial periculoase, care ar putea reprezenta o amenințare la adresa siguranței publice”, a declarat FBI într-un comunicat citat de ABC News.

Tot atunci au fost găsite două replici de arme de distrugere în masă, două arme de foc și substanțe narcotice ilegale. Pentru siguranță, locuințele vecine au fost evacuate până la finalizarea operațiunii.

Potrivit aceleiaşi surse, împotriva lui Adeeb Nasir au fost formulate nouă acuzații, printre care două de folosire a armelor de distrugere în masă și două de amenințare cu terorism.

În documentele autorităţilor este menționat și un al doilea individ, identificat ca Adil, care locuia în aceeași casă cu suspectul principal, însă relația dintre cei doi nu a fost făcută publică. Documentele sugerează că mandatul de percheziție a vizat probe legate strict de dispozitivele incendiare, dar anchetatorii nu au oferit detalii privind un posibil motiv pentru acțiunile lui Nasir.

În prezent, suspectul se află încarcerat în închisoarea comitatului Salt Lake, unde este reținut fără drept de cauțiune.

Ancheta FBI continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă incidentul are legături cu alte posibile planuri teroriste sau dacă a fost vorba despre o acțiune izolată.