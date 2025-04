Povestea jandarmului-erou care a salvat numeroși oameni, inclusiv un bărbat atacat de urs

În această primăvară, plutonierul adjutant-șef Ion Florin, șef în cadrul Postului de Jandarmi Montan Rucăr, a primit distincția „Jandarmul de Onoare al Anului în România” pentru numeroasele acțiuni și intervenții prin care a pus mai presus de orice binele semenilor săi.

În cei 24 de ani de carieră de până acum, Ion Florin s-a remarcat constant prin numeroase misiuni de salvare montană desfășurate în condiții dificile, intervenții rapide și eficiente pentru limitarea efectelor calamităților naturale sau implicare activă în protejarea fondului forestier, cinegetic și piscicol.

În iulie 2024, în satul Sătic, comuna Rucăr, a sărit în sprijinul unui bărbat atacat de un urs, în care aplicarea corectă a garoului a fost vitală pentru salvarea vieții victimei până la sosirea echipajului medical, în condițiile în care bărbatul sângera abundent.

Care a fost cea mai dificilă intervenție din cei peste 24 de ani de carieră?

„Au fost multe misiuni grele, mai ales cele pe timp de iarnă. Cred că cea mai grea intervenție a fost, dacă nu mă înșel, în 2015, cu mai mulți turiști ucrainieni dispăruți sau rătăciți în masivul Piatra Craiului, dintre care unul a decedat din păcate după ce a căzut în gol la vreo 700 de metri. A fost o acțiune pe care am urcat în vârful Piatra Craiului singur și pe timp de noapte, în două seri la rând. În prima seară am ajuns acolo și cetățenii respectivi nu au vrut să coboare, au stat la refugiu. Ulterior, a doua seară am urcat mai multe forțe pentru a reuși coborârea acestora în siguranță și căutarea persoanei dispărute, că, până la urmă, asta era important. Persoana dispărută nu s-a găsit pe raza județului Argeș, s-a găsit de către colegii de la Brașov, a fost o acțiune de amploare”, povestește Ion Florin.

O misiune de recuperare deosebit de dificilă la care Ion Florin s-a remarcat a fost în luna octombrie 2024, în Masivul Piatra Craiului, în care au fost salvate trei persoane rămase izolate pe un traseu stâncos, la altitudinea de 2000 m, pe timp de noapte și în condiții meteo severe.

Misiunea a durat 12 ore, fiind una dificilă și în condițiile în care temperaturile erau foarte scăzute.

„Am primit apel undeva în jurul orei 17.30, ținend cum că intrasem de dimineață în serviciu de la ora 8. Și a durat misiunea până a doua zi dimineață la ora 8, când m-am întors acasă. Inițial misiunea părea simplă, știam că sunt trei persoane blocate într-o stâncă, știam relativ locul unde sunt. Numai că era noapte, era frig, era crivăț. Iar misiunea s-a dovedit a fi una dificilă, una dintre persoanele de sex feminin acuza durere la un picior. Și a trebuit să urcăm din nou cu targa, să mai chemăm forțe, să urcăm cu targa, să o coborâm pe targă, pe un traseu nemarcat. Au fost peste 150 de metri de coborât doar pe stâncă, noaptea, pe frig, fără mănuși. Nu puteam folosi mănuși, pentru că trebuia să fac noduri, să mă asigur. Nu vă spun cum am ajuns acasă”, spune Ion Florin, Jandarmul de Onoare al României.

Cunoașterea munților, esențială

Lucrează în cadrul Postului de Jandarmi Montan Rucăr din 2012, de la înființare. Ion Florin face constant cursuri, în special la un centru montan din Sinaia, unde se fac cursuri pe diferite categorii, câte trei săptămâni: „Fără aceste cursuri sau fără experiență e greu să-ți îndeplinezi misiunile. Și eu cred că cea mai mare calitate care trebuie să o avem, trebuie să cunoaștem foarte bine zona. Dar asta nu înveți într-un an sau doi. Toate astea se fac în timp. Și noi le-am învățat în timp. Nu am contabilizat câți oameni am salvat în cei 12 ani de când sunt la postul montan. Cel mai important e să putem interveni și să îi aducem teferi”.

→ Imaginea 1/5: ion florin jandarmul de onoare al Romaniei foto Jandarmeria Arges jpg

Sunt din păcate și situații când victimele diferitelor accidente pe munte nu mai pot fi readuse la viață. Așa a fost în iunie 2017, când un camion cu militari s-a prăbușit într-o prăpastie la Valea Urdii, iar trei oameni au murit.

„Am venit de acasă atunci pentru acea intervenție, eram în timpul liber. A fost foarte dur. Pe unii dintre ei îi cunoșteam. Noi am putut doar să facem evacuarea, să putem să-i scoatem de acolo. I-am găsit doar pe cei morți pe care nu-i găsiseră și nu au reușit să-i salveze ceilalți, colegii care interveniseră în prima fază, care erau în spatele lor. A mai fost o situație în care am intervenit la Maratonul Pietrei Craiului când a murit un doctor. A fost o situație impresionantă, când am ajuns acolo omul trăia”, rememorează Ion Florin.

În iulie 2024, în satul Sătic, comuna Rucăr, jandarmul-erou a sărit în sprijinul unui bărbat atacat de un urs, în care aplicarea corectă a garoului a fost vitală pentru salvarea vieții victimei până la sosirea echipajului medical, în condițiile în care bărbatul sângera abundent.

„Știam zona, știam că nu se poate urca cu mașina. Echipajul nu are cum să ajungă acolo. Am luat legătura cu bărbatul. Ne-a spus că pierde foarte mult sânge. Că este rănit grav la un picior. Când am ajuns acolo, într-adevăr, avea cizma plină de sânge. Omul era semi-conștient. Am reușit să-i punem rapid un garou și să-l stabilizăm, să nu mai pierdă foarte mult sânge la coborâre. Timpul era cel mai mare dușman al nostru. L-am urcat în ATV și am reușit să-l ducem la un echipaj SMURD care l-a transportat la spital”, precizează Ion Florin.