Român prins în SUA după o serie de jafuri, cu prada ascunsă în rucsacul unuia dintre copii. Băiatul său de 10 ani purta un Rolex de 40.000 de dolari

Un român aflat ilegal în Statele Unite a fost prins de polițiștii americani după o serie de jafuri. Băiatul său de 10 ani purta un Rolex de 40.000 de dolari, iar fiica - un colier scump, tot furat.

Un român de 33 de ani, identificat drept Marcu Rostas, a fost reținut de polițiștii din Florida după ce ar fi comis mai multe jafuri, printre care spargerea unui magazin de bijuterii din orașul Stuart. Arestarea a avut loc pe bulevardul Martin Downs și a scos la iveală o captură impresionantă: bunuri în valoare de peste 400.000 de dolari, ascunse chiar asupra membrilor familiei suspectului.

Potrivit Biroului șerifului din districtul Martin, polițiștii au recuperat din mașina în care se afla românul ceasuri de lux, un inel cu diamante estimat la 40.000 de dolari, lanțuri și monede din aur, dar și aproximativ 30.000 de dolari cash. O parte dintre aceste bijuterii erau ascunse într-un rucsac de pluș aparținând unuia dintre copii.

Detaliile i-au șocat pe anchetatori: băiatul de 10 ani al suspectului purta la mână un ceas Rolex de 40.000 de dolari, iar fiica acestuia avea la gât un colier furat. Soția lui Rostas, Natasha, era prezentă în vehicul la momentul capturării, însă ea nu a fost arestată.

Polițiștii americani au precizat că românul se află ilegal pe teritoriul SUA și folosea mai multe acte false şi că este căutat și în alte state americane pentru fapte similare.

Potrivit autorităţilor americane, Marcu Rostas ar face parte dintr-o rețea de hoți itineranți, care se deplasează prin mai multe orașe din SUA și acționează în grupuri organizate. Aceștia folosesc metode de distragere a atenției victimelor pentru a sustrage în câteva secunde bani, bijuterii sau alte bunuri de mare valoare.

Anchetatorii spun că în astfel de rețele pot fi implicați și copii, femei sau persoane în vârstă, tocmai pentru a crea diversiuni credibile şi atrag atenţia cetăţenilor să fie atenţi la bunurile lor şi să semnaleze dacă văd ceva suspect.