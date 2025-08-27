search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Român prins în SUA după o serie de jafuri, cu prada ascunsă în rucsacul unuia dintre copii. Băiatul său de 10 ani purta un Rolex de 40.000 de dolari

0
0
Publicat:

Un român aflat ilegal în Statele Unite a fost prins de polițiștii americani după o serie de jafuri. Băiatul său de 10 ani purta un Rolex de 40.000 de dolari, iar fiica - un colier scump, tot furat.

Românul a fost prin cu bijuteriile furate în maşină. FOTO: Martin County Sheriff's Office
Românul a fost prin cu bijuteriile furate în maşină. FOTO: Martin County Sheriff's Office

Un român de 33 de ani, identificat drept Marcu Rostas, a fost reținut de polițiștii din Florida după ce ar fi comis mai multe jafuri, printre care spargerea unui magazin de bijuterii din orașul Stuart. Arestarea a avut loc pe bulevardul Martin Downs și a scos la iveală o captură impresionantă: bunuri în valoare de peste 400.000 de dolari, ascunse chiar asupra membrilor familiei suspectului.

O parte dintre bunurile furate. FOTO: Martin County Sheriff's Office
O parte dintre bunurile furate. FOTO: Martin County Sheriff's Office

Potrivit Biroului șerifului din districtul Martin, polițiștii au recuperat din mașina în care se afla românul ceasuri de lux, un inel cu diamante estimat la 40.000 de dolari, lanțuri și monede din aur, dar și aproximativ 30.000 de dolari cash. O parte dintre aceste bijuterii erau ascunse într-un rucsac de pluș aparținând unuia dintre copii.

Detaliile i-au șocat pe anchetatori: băiatul de 10 ani al suspectului purta la mână un ceas Rolex de 40.000 de dolari, iar fiica acestuia avea la gât un colier furat. Soția lui Rostas, Natasha, era prezentă în vehicul la momentul capturării, însă ea nu a fost arestată.

Polițiștii americani au precizat că românul se află ilegal pe teritoriul SUA și folosea mai multe acte false şi că este căutat și în alte state americane pentru fapte similare.

Potrivit autorităţilor americane, Marcu Rostas ar face parte dintr-o rețea de hoți itineranți, care se deplasează prin mai multe orașe din SUA și acționează în grupuri organizate. Aceștia folosesc metode de distragere a atenției victimelor pentru a sustrage în câteva secunde bani, bijuterii sau alte bunuri de mare valoare.

Anchetatorii spun că în astfel de rețele pot fi implicați și copii, femei sau persoane în vârstă, tocmai pentru a crea diversiuni credibile şi atrag atenţia cetăţenilor să fie atenţi la bunurile lor şi să semnaleze dacă văd ceva suspect.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
mediafax.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
Un agent FIFA ar putea deveni noul șef al SRI: i-a salvat pe Dragomir și Sandu într-un moment-cheie
gsp.ro
image
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Un mire a murit la propria nuntă, după ce a fost împușcat accidental de sora soției sale
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Legea care ar putea reintroduce armata obligatorie. Programul din UE care vrea creșterea numărului de militari
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer