Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”

Numeroși români au ajuns în situații critice după ce au ațipit la volan, în timpul unor parcurgerii drumurilor lungi spre destinații de vacanță sau al curselor internaționale. Unii au răspuns provocării de a povesti momentele prin care au trecut, „furați de somn”.

Anual, aproximativ 1.500 de oameni își pierd viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele din România, iar alături de conducerea imprudentă și cu viteză excesivă, neatenția pietonilor și biciliștilor, oboseala acumulată la volan se numără printre cauzele multor accidente tragice.

Potrivit rapoartelor Poliției Române, peste jumătate dintre accidentele rutiere produse noaptea, între orele 0:00 și 5:00, au drept cauză starea șoferilor: oboseala, neatenția sau efectele consumului de alcool și droguri.

Numeroși români au răspuns, în mediul online, provocării de a povesti ce li s-a întâmplat atunci când au ațipit la volan și în ce împrejurări s-a produs momentul critic. Unii au relatat că au condus chiar și 30 de ore aproape continuu, până când organismul a cedat, deși simțeau că merg „pe pilot automat”.

Unii dintre ei au lovit parapeți sau alte mașini, dar au scăpat ca prin minune. Alții au fost mai norocoși. Au relatat că au adormit pentru o clipă, s-au trezit brusc, fără să provoace accidente. Unii spun că au rămas cu teama de a mai conduce obosiți, în timp ce alți români au căutat explicații pentru momentele prin care au trecut, fără a se învinovăți.

Drumul spre Grecia poate fi înșelător

Drumurile cu mașina spre plajele populare din Grecia pot fi parcurse în 9 - 10 ore, iar numeroși români preferă acest mod de a călători spre stațiunile grecești, considerându-l mai flexibil în privința alegerii programului și a bagajelor.

Excursiile cu mașina sunt văzute de mulți ca fiind mai comode, iar opririle pe traseu pot deveni, adesea, o parte plăcută a vacanței. Unii recunosc însă că, în dorința de a ajunge cât mai repede la destinație, au renunțat la opriri, în afara celor inevitabile, pentru plata taxelor de drum sau din cauza ambuteiajelor. Mulți dintre ei au relatat că planurile de vacanță spre Grecia se puteau transforma în tragedii, din cauza oboselii la volan.

Un șofer a ațipit în timpul călătoriei spre Thassos, pe la 5-6 dimineața, în munții Bulgariei.

„Mi se părea că sunt ok, dar aveam momente când nu-mi aminteam ce făcusem în ultimele secunde. Am oprit de două ori, dar nu mi-am revenit, așa că a condus soția. Dacă ești prea ambițios și ai încredere că reziști, riști să o pățești grav”, a scris acesta pe platforma Reddit.

Un alt român a descris o experiență aproape identică, tot în Bulgaria, pe aceeași rută de vacanță.

„Era cinci dimineața, ploua ușor, mergeam spre Lefkada. Erau curbe peste curbe și nu mai realizam dacă sunt pe banda mea sau dacă le tai pe contrasens. La un moment dat am luat o curbă prea tare și m-a speriat atât de tare încât m-am trezit complet. Am terminat serpentinele și i-am predat volanul soției”, a relatat acesta.

Alt român a recunoscut și el că a fost la un pas de tragedie, în dorința de a-și respecta planul de a ajunge cât mai repede, cu familia, pe plajele din Grecia.

„Nu pot spune că am adormit propriu-zis, dar am fost foarte aproape. Bineînțeles că n-am putut să dorm bine în noaptea aia, cum mi se întâmplă de obicei când urmează un drum lung. După mulți kilometri la volan, simțeam că nu mai pot fi atent și mă luptam cu propriul corp să nu mi se închidă ochii. Pentru o secundă m-a furat somnul la intrarea în Grecia; m-am trezit cu un mini-șoc și am realizat că mi-am atins limitele”, a povestit acesta.

Un bucureștean spune că mașina sa l-a ajutat să ajungă teafăr la destinație, chiar dacă a fost înfrânt de oboseală.

„După opt ore de muncă am plecat seara spre Grecia, am ajuns a doua zi pe la prânz în Halkidiki. Am făcut 13 ore din cauza opririlor. Când se făcea dimineață, începeam să adorm, dar am dus drumul cu mașina bună și multe opriri, la fiecare vamă”, adaugă acesta.

Altcineva a trecut printr-o situație asemănătoare la întoarcerea din vacanță, pe șoseaua Giurgiu - București

„Când roțile au atins marcajul acela cu rizuri, care face zgomot, am tresărit. M-am speriat cumplit și am tras imediat pe dreapta să-mi trag sufletul. De atunci, dacă simt cea mai mică urmă de oboseală, nu mai conduc. Am fost extrem de norocos cu marcajele alea sonore”, a relatat acesta.

Unii bulgari au remarcat, la rândul lor, problemele pe care unii șoferi români le-au cauzat în timp ce au tranzitat țara spre destinațiile de vacanță. Oboseala este mai puțin vizibilă; în schimb, vecinii de la sud de Dunăre au remarcat adesea indisciplina arătată de unii șoferi români.

„Am o întrebare despre obiceiurile de condus românești. Cum e școala de șoferi în România și chiar conduceți ca niște nebuni acasă? Sincer, disciplina voastră pe bandă e la fel de ‘bună’ ca a americanilor, atenția la drum e inexistentă, nu puteți menține o viteză constantă nici dacă viața ar depinde de asta. Și de ce insistați să circulați mereu în cel puțin un convoi de trei Dacii?”, a fost mesajul publicat recent de un bulgar, care a generat un val de reacții pe o pagină de socializare destinată Balcanilor, pe platforma Reddit.

Adormiți din cauza oboselii acumulate la muncă

Mulți șoferi de distanțe luni au povestit, la rîndul lor, despre momentele prin care au trecut, după ce au cedat oboselii. Un român a adormit la volan în fața unei bariere de cale ferată, pe un drum din Germania.

„Eram la job, curier în Germania, cu mașina firmei, rupt de oboseală după o noapte fără somn. M-au trezit claxoanele celor care treceau din sens opus după ce s-a ridicat bariera. Cei din față plecaseră, iar eu dormeam pe loc”, își amintește acesta.

Pe un șofer de camion l-a furat somnul la capătul unui maraton de 13 zile consecutive de muncă în care a condus 10 - 11 ore pe zi.

„În ziua 14 am prins liber și m-am dus la un outlet la vreo oră de mine. Cu 20 de minute înainte de destinație am auzit un claxon puternic; eram pe bandă, fără mașini foarte aproape, deci clar claxonul era pentru mine. Probabil am „adormit” o jumătate de secundă. Până la destinație n-am găsit parcare ca să opresc. Am parcat la outlet și am dormit 3 ore în mașină. A fost urât, m-a furat fără să anticipez nimic. Dormisem 10 ore înainte și nu m-aș fi așteptat. La drumurile lungi simt când mă apropii de limită și opresc; aici a venit de nicăieri”, a relatat acesta.

Un alt șofer de camion a povestit că lucrează de obicei noaptea, făcând curse de opt ore, patru ore dus, patru ore întors, iar odată i s-a întâmplat să adoarmă la volan.

„Într-o noapte de luni (cea mai grea pentru mine) am adormit. Urcam o pantă de vreo 1 km; fiind încărcat, am băgat manual, treapta a zecea. La începutul urcării am simțit cum mi se închid ochii și nu îi puteam ține deschiși; m-am trezit aproape sus, motorul în turație maximă. A fost prima și singura dată — m-am speriat rău”, a povestit acesta.

Alt român a ațipit în timpul unui drum de peste 2.000 de kilometri către România.

„Era să agăț parapetul median. Am atins o denivelare și m-am trezit. Din fericire am redresat la timp. A ajutat „infrastructura deficitară”. Inima îți bubuie și rămâi confuz o vreme. De atunci nu îmi mai asum riscuri: peste 1.000 kilometri într-o zi este exclus”, adaugă acesta.

Un alt șofer a ațipit în timp ce conducea noaptea în Austria, pe autostradă.

„Eram atât de obosit încât m-am gândit: „Hai că închid ochii o secundă și îi redeschid imediat.” Pare absurd, dar atunci mi se părea logic. Eram pe banda a treia și am adormit. Mașina a virat ușor spre stânga și a început să trepideze. Era o bandă cu denivelări înainte de parapetul median. M-am trezit și am realizat că puteam să mor”, a relatat el.

Altcineva spune că a parcurs, în 30 de ore, aproape fără oprire un drum dus - întors între România și Polonia.

„Plecasem vineri la 17, iar duminică dimineață, pe la 7, am cedat. Am tras pe dreapta și am avut cel mai bun somn din viața mea, iarna, cu mașina pornită și căldura la maxim. După câteva ore de somn, am mai mers trei ore până acasă, în siguranță. N-ar mai fi trebuit să conduc după primele zece ore. Deja mă legănam între benzi, pe autostradă, în Polonia. Noroc că erau trei benzi stăteam pe cea din mijloc și mă trezeam pe una din margini. M-a trezit soarele, și condusul a redevenit ok, dar noaptea, prin Ungaria, nu mai știu prea multe... doar fragmente, ca dintr-un vis”, mărturisește acesta.

Românii, „furați de somn” pe șosele

Un român spune că a trăit o experiență extrasenzorială, care l-a făcut să devină mult mai credincios.

„Am adormit de tot în timp ce conduceam și m-a trezit o voce în capul meu, din vis cumva, care mi-a spus să mă trezesc, că sunt la volan. Am avut noroc că drumul era drept, deja ieșeam spre acostament și aveam viteza mică. Acum merg fără panică, mașina mă atenționează când sunt obosit, menține banda, distanța, dar niciodată nu mai conduc epuizat”, a susținut altcineva.

Ațipirea este un moment scurt în care creierul cedează, chiar dacă ochii sunt deschiși, este de părere altcineva.

„Ideal e să nu conduci mai mult de două-trei ore fără pauză. Empiric, se spune că o oră de condus echivalează cu două ore de stat treaz. Dacă mergi noaptea, după o zi întreagă fără somn, ajungi ușor în zona critică, la peste 16 ore de veghe”, afirmă acesta.

Un alt șofer povestește că a adormit de două ori la volan. Prima dată s-a întâmplat în timp ce conducea prin oraș, într-o curbă. A fost trezit cu un strigăt de pasagerul mașinii. A doua oară i s-a întâmplat în timp ce circula pe un drum drept, în afara orașului și discuta cu pasagerul din mașină.

„După două secunde, m-am trezit lovindu-mă cu capul de plafon după ce am intrat în șanț. Noroc că mașina era mai înaltă și a sărit peste șanț; nu erau pomi, capete de pod, borne sau stâlpi, și mergeam cu 60 km/h în afara localității. După ce m-am trezit, am încetinit și am reintrat pe drum ușor. Mașina a avut doar amortizorul față dreapta îndoit. Am mers așa 150 de kilometri până acasă”, spune acesta.

Oboseala e foarte înșelătoare și este de ajuns câteva secunde să produci o tragedie, adaugă alt român.

„Cum simți că ți se face somn, trage pe dreapta și odihnește-te. Nu e de joacă, somnul te fură fără să-ți dai seama. Cum vezi că ți se îngreunează ochii, fă o pauză”, recomandă acesta.

Oboseala scade performanțele șoferilor

Potrivit specialiștilor, deprivarea de somn duce la apariția stării de somnolență, la creșterea timpului de reacție, la reducerea atenției, alertei și vigilenței, precum și la scăderea performanțelor de șofat și a abilităților de a controla vehiculul. Toate acestea pot genera erori și greșeli periculoase în trafic, amintește Poliția Română.

„Studiile arată că, după o perioadă de 17 ore în stare de veghe, performanțele psihomotorii ale unui șofer scad până la un nivel echivalent cu cel al unei alcoolemii de 0,05 mg/ml. Un șofer care nu a dormit deloc în ultimele 24 de ore are abilități de conducere comparabile cu cele ale unui șofer cu o concentrație de 0,1 mg/ml alcool în sânge”, arată un raport publica de instituție.