Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Doar 13 țări din lume mai au aer curat: 3 se află în Europa. România, pe „podiumul” poluării în UE

Aerul pe care îl respirăm a devenit o amenințare tot mai mare pentru omenire, avertizează experții, doar 13 țări din 143 fiind în limitele de siguranță ale OMS, arată un nou raport alarmant publicat de IQAir pentru anul 2025. România este identificată drept una dintre cele mai poluate trei țări din Uniunea Europeană.

Vedere aeriană a Andorrei la Vella, capitala Andorrei, între Franța și Spania FOTo Shutterstock
India găzduiește cele mai poluate orașe ale planetei, iar din Europa doar trei state (Andorra, Estonia și Islanda) îndeplinesc standardele de sănătate. Bătrânul continent se confruntă cu propriile recorduri negative cauzate de incendii de vegetație și emisii agricole. 

Doar 14% din orașele la nivel mondial respiră un aer sigur, în scădere față de 17% în anul precedent.

OMS stabilește limite de siguranță pentru PM2,5 sau particulele fine de materie, din cauza riscurilor de sănătate asociate acestora. Dimensiunea lor redusă – mai puțin de 2,5 micrometri în diametru – înseamnă că aceste particule minuscule, care pot fi inhalate, pot ajunge adânc în plămâni și pot pătrunde în fluxul sanguin. Acestea au fost corelate cu probleme respiratorii, boli cardiovasculare și afecțiuni pe termen lung, precum cancerul.

Țările unde se înregistrează cea mai bună calitate a aerului

Din Europa, doar Andorra, Estonia și Islanda s-au încadrat în parametrii OMS (5 µg/m³). Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii la nivel global care au rămas în limitele de siguranță. Celelalte sunt Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Situația în Europa

În întreaga Europă, în 2025, 23 de țări au înregistrat creșteri ale concentrațiilor medii anuale de PM2,5 și 18 au înregistrat scăderi.

Poluarea cu PM2,5 a crescut cu peste 30% în Elveția și Grecia, din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetație și a prafului saharian din Africa. Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de aproape 24%. Acest lucru se datorează, în parte, eforturilor susținute de a muta producția de energie de la păcura grea către surse regenerabile, precum și politicilor care vizează emisiile din trafic.

Serviciul Copernicus (CAMS) a avertizat recent asupra nivelurilor ridicate de PM2.5 în Europa, cauzate de emisiile agricole de amoniac (din fertilizatori), concentrațiile de polen și condițiile meteorologice stagnante. Țări precum Germania, Franța, Olanda, Belgia, Marea Britanie și Irlanda sunt direct vizate.

Cele mai poluate cinci țări în 2025 au fost:

Pakistan (67,3 µg/m³)

Bangladesh (66,1 µg/m³)

Tadjikistan (57,3 µg/m³)

Ciad (53,6 µg/m³)

Republica Democrată Congo (50,2 µg/m³)

Loni, un oraș din nordul Indiei (Uttar Pradesh), a fost declarat cel mai poluat oraș din lume, cu o concentrație de 112,5 µg/m³ — de peste 22 de ori mai mare decât limita OMS.

La polul opus, Nieuwoudtville, din Africa de Sud, este localitatea cel mai puțin poluată de pe listă, cu o concentrație medie anuală de PM2,5 de 1,0 µg/m³. Situat în terenul vast și accidentat al regiunii Namaqualand din Karoo, Nieuwoudtville este o destinație preferată a pasionaților de flori datorită înfloririi sale anuale spectaculoase.

România, far călăuzitor în protejarea planetei. The Guardian: „Doar Suedia poluează mai puțin”

Care este situația în România

În raportul din 2025, România, alături de Polonia și Grecia, sunt identificate drept cele mai poluate trei țări din Uniunea Europeană.

Concentrația medie anuală de PM2,5 în România depășește frecvent de 3 ori pragul de siguranță stabilit de OMS. În 2025 media a fost de 15,4 µg/m³.

Cele mai poluate orașe din România

1 PNG

Județul Ilfov înregistrează o situație neobișnuită, găzduind atât cea mai poluată, cât și cea mai curată localitate din țară.

Localitatea Olteni, situată în „centura de foc” din jurul Capitalei, a fost declarată oficial cel mai poluat punct de pe harta României în 2025, cu un indice de poluare de 83. În mod paradoxal, la doar câțiva kilometri distanță, localitatea Căciulați a fost desemnată cel mai curat loc din țară, cu un indice de 52.

În prezent, clasamentul în timp real al celor mai poluate orașe este condus de Sibiu, care ocupă prima poziție cu un indice AQI de 82. Județul Suceava rămâne și el pe lista neagră, localitatea Șcheia ocupând locul al doilea în timp real, în timp ce orașe precum Craiova, Sebeș și Turnu Măgurele înregistrează valori constante de 75.

Bucureștiul a părăsit topul celor mai poluate zone, ocupând în prezent un neașteptat loc 8 în clasamentul celor mai curate orașe, cu un indice de 59.

La nivel național, cele mai bune valori ale aerului în timp real sunt înregistrate în localitatea I.C. Brătianu din județul Tulcea, cu un indice excelent de 25, urmată de Brăila, care se menține neașteptat de sus în topul purității aerului.

Compania elvețiană de monitorizare a poluării, IQAir, a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări și teritorii pentru ediția 2025 a Raportului privind Calitatea Aerului la Nivel Mondial. Documentul relevă o deteriorare globală a calității aerului, cauzată în principal de schimbările climatice provocate de om.

În 2025, fumul provenit de la incendiile de vegetație a fost principalul motor al poluării, alături de furtunile de praf și alte fenomene meteorologice extreme intensificate de arderea combustibililor fosili, potrivit Euronews.

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
Gică Hagi s-a răzgândit cu două zile înainte de Turcia – România!
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
prosport.ro
image
Cât timp eşti asigurat medical după ce ai fost concediat sau ţi-ai dat demisia. Cât te protejează legea din România
playtech.ro
image
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Imperiul Cojoc: ce se ascunde în spatele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Adevărul despre familia campionului mondial la dans sportiv
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, rețeta care o să-ți cucerească papilele gustative
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii