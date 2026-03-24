Doar 13 țări din lume mai au aer curat: 3 se află în Europa. România, pe „podiumul” poluării în UE

Aerul pe care îl respirăm a devenit o amenințare tot mai mare pentru omenire, avertizează experții, doar 13 țări din 143 fiind în limitele de siguranță ale OMS, arată un nou raport alarmant publicat de IQAir pentru anul 2025. România este identificată drept una dintre cele mai poluate trei țări din Uniunea Europeană.

India găzduiește cele mai poluate orașe ale planetei, iar din Europa doar trei state (Andorra, Estonia și Islanda) îndeplinesc standardele de sănătate. Bătrânul continent se confruntă cu propriile recorduri negative cauzate de incendii de vegetație și emisii agricole.

Doar 14% din orașele la nivel mondial respiră un aer sigur, în scădere față de 17% în anul precedent.

OMS stabilește limite de siguranță pentru PM2,5 sau particulele fine de materie, din cauza riscurilor de sănătate asociate acestora. Dimensiunea lor redusă – mai puțin de 2,5 micrometri în diametru – înseamnă că aceste particule minuscule, care pot fi inhalate, pot ajunge adânc în plămâni și pot pătrunde în fluxul sanguin. Acestea au fost corelate cu probleme respiratorii, boli cardiovasculare și afecțiuni pe termen lung, precum cancerul.

Țările unde se înregistrează cea mai bună calitate a aerului

Din Europa, doar Andorra, Estonia și Islanda s-au încadrat în parametrii OMS (5 µg/m³). Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii la nivel global care au rămas în limitele de siguranță. Celelalte sunt Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Situația în Europa

În întreaga Europă, în 2025, 23 de țări au înregistrat creșteri ale concentrațiilor medii anuale de PM2,5 și 18 au înregistrat scăderi.

Poluarea cu PM2,5 a crescut cu peste 30% în Elveția și Grecia, din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetație și a prafului saharian din Africa. Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de aproape 24%. Acest lucru se datorează, în parte, eforturilor susținute de a muta producția de energie de la păcura grea către surse regenerabile, precum și politicilor care vizează emisiile din trafic.

Serviciul Copernicus (CAMS) a avertizat recent asupra nivelurilor ridicate de PM2.5 în Europa, cauzate de emisiile agricole de amoniac (din fertilizatori), concentrațiile de polen și condițiile meteorologice stagnante. Țări precum Germania, Franța, Olanda, Belgia, Marea Britanie și Irlanda sunt direct vizate.

Cele mai poluate cinci țări în 2025 au fost:

Pakistan (67,3 µg/m³)

Bangladesh (66,1 µg/m³)

Tadjikistan (57,3 µg/m³)

Ciad (53,6 µg/m³)

Republica Democrată Congo (50,2 µg/m³)

Loni, un oraș din nordul Indiei (Uttar Pradesh), a fost declarat cel mai poluat oraș din lume, cu o concentrație de 112,5 µg/m³ — de peste 22 de ori mai mare decât limita OMS.

La polul opus, Nieuwoudtville, din Africa de Sud, este localitatea cel mai puțin poluată de pe listă, cu o concentrație medie anuală de PM2,5 de 1,0 µg/m³. Situat în terenul vast și accidentat al regiunii Namaqualand din Karoo, Nieuwoudtville este o destinație preferată a pasionaților de flori datorită înfloririi sale anuale spectaculoase.

Care este situația în România

În raportul din 2025, România, alături de Polonia și Grecia, sunt identificate drept cele mai poluate trei țări din Uniunea Europeană.

Concentrația medie anuală de PM2,5 în România depășește frecvent de 3 ori pragul de siguranță stabilit de OMS. În 2025 media a fost de 15,4 µg/m³.

Cele mai poluate orașe din România

Județul Ilfov înregistrează o situație neobișnuită, găzduind atât cea mai poluată, cât și cea mai curată localitate din țară.

Localitatea Olteni, situată în „centura de foc” din jurul Capitalei, a fost declarată oficial cel mai poluat punct de pe harta României în 2025, cu un indice de poluare de 83. În mod paradoxal, la doar câțiva kilometri distanță, localitatea Căciulați a fost desemnată cel mai curat loc din țară, cu un indice de 52.

În prezent, clasamentul în timp real al celor mai poluate orașe este condus de Sibiu, care ocupă prima poziție cu un indice AQI de 82. Județul Suceava rămâne și el pe lista neagră, localitatea Șcheia ocupând locul al doilea în timp real, în timp ce orașe precum Craiova, Sebeș și Turnu Măgurele înregistrează valori constante de 75.

Bucureștiul a părăsit topul celor mai poluate zone, ocupând în prezent un neașteptat loc 8 în clasamentul celor mai curate orașe, cu un indice de 59.

La nivel național, cele mai bune valori ale aerului în timp real sunt înregistrate în localitatea I.C. Brătianu din județul Tulcea, cu un indice excelent de 25, urmată de Brăila, care se menține neașteptat de sus în topul purității aerului.

Compania elvețiană de monitorizare a poluării, IQAir, a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări și teritorii pentru ediția 2025 a Raportului privind Calitatea Aerului la Nivel Mondial. Documentul relevă o deteriorare globală a calității aerului, cauzată în principal de schimbările climatice provocate de om.

În 2025, fumul provenit de la incendiile de vegetație a fost principalul motor al poluării, alături de furtunile de praf și alte fenomene meteorologice extreme intensificate de arderea combustibililor fosili, potrivit Euronews.