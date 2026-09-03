Dezmăț bugetar: Șeful unei companii locale de salubrizare dă în judecată instituția pentru că nu a primit bonusul de performanță

Directorul unei societăți de salubrizare din orașul Iași a ajuns să dea în judecată chiar compania pe care o conduce. Cătălin Neculau contestă plafonarea bonusului de performanță pentru 2025 și susține că, potrivit contractului său, putea primi echivalentul a 12 indemnizații lunare.

Cătălin Neculau contestă plafonarea bonusului de performanță pentru 2025 Foto: foto: Ziarul de Iași

Acțiunea a fost înregistrată la Tribunalul Iași pe 25 august 2026. Directorul consideră că trebuie respectate prevederile contractului de mandat semnat în 2023, care prevedea o componentă variabilă de până la 12 indemnizații fixe, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

„Este un contract de mandat semnat legal în baza legislației de la acel moment, care ne dădea dreptul la 12 salarii în cazul îndeplinirii tuturor indicatorilor de performanță. Să vii să spui retroactiv că nu ți se cuvin… din punctul meu de vedere este noaptea minții și o mare aberație legală”, a declarat Cătălin Neculau, pentru Ziarul de Iași.

Consiliul Local a stabilit un plafon

Pe 23 iunie 2026, Consiliul Local Iași a adoptat o hotărâre prin care componenta variabilă pentru anul 2025 a fost plafonată la de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea principală a societății.

În iunie 2026, câștigul salarial mediu brut pe economie era de 9.564 de lei.

În Consiliul Local, problema remunerațiilor conducerii Salubris fusese deja discutată. Consilierul Cosette Chichirău a arătat că, în 2025, directorii societății au avut 362.000 de lei componentă fixă și 363.000 de lei componentă variabilă, în total 725.000 de lei.

Chichirău a menționat și indemnizațiile Consiliului de Administrație, care s-au ridicat la 1,271 milioane de lei în 2025.

În dispută a fost invocat și punctul de vedere al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), potrivit căruia dreptul la componenta variabilă devine datorat ulterior aprobării situațiilor financiare. Astfel, deși bonusul este aferent activității din 2025, acordarea și plata acestuia au loc în 2026, când sunt aplicabile noile limite.

Potrivit publicației citate, Cătălin Neculau consideră însă că trebuie respectat contractul de mandat valabil pentru anul 2025.

Tribunalul Iași urmează să stabilească dacă bonusul directorului trebuie calculat potrivit contractului din 2023 sau în baza plafonului stabilit ulterior de Consiliul Local.