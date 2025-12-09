Dezmăț pe bani publici la Federația de Canotaj. Curtea de Conturi a finalizat controlul și a stabilit prejudiciul

Curtea de Conturi a finalizat raportul asupra banilor publici pe care i-au primit angajați ai Federației Române de Canotaj, ca urmare a rezultatelor de la precedentele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Concluzia este că aproape 2,5 milioane de lei, aproximativ 480.000 de euro, au fost plătiți fără bază legală. Canotajul a adus 5 dintre cele 9 medalii ale României la competiția de la Paris 2024

Curtea de Conturi și-a trimis inspectorii la COSR (Comitetul Olimpic și Sportiv Român), ANS și Federațiile de Canotaj, respectiv Kempo. Au fost verificate propunerile de premieri în urma Jocurilor Olimpice și documentele aferente. Astăzi, 9 decembrie, golazo.ro a publicat concluziile raportului Curții de Conturi.

Conform rezoluției din raport, „în anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”.

După Jocurile Olimpice din 2021, reprezentanții Federației de Canotaj au fost recompensați cu 17.103.747 lei. Din acest total, „suma de 831.432 lei (168.000 euro) a fost acordată personalului, respectiv: 443.430 lei (89.600 euro) președintelui și 388.002 lei (74.400) euro contabilului-șef”. La acea vreme, președinta federației era chiar Elisabeta Lipă, în prezent deputată PSD, care a beneficiat de bonus fără a exista o bază legală.

Trei ani mai târziu, după ediția de la Paris, suma acordată personalului din cadrul Federației de Canotaj a fost dublă, 1.616.052 lei, adică 324.800 euro.

În raport se arată că acei bani au ajuns la angajați precum „consultant/expert sportiv, director complex sportiv, contabil, referent, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, fochist etc”. Cu excepția contabilului-șef (care a primit 86.800 de euro) și a consultantului (100.000 de euro), primele individuale au fost cuprinse între 200 și 10.000 de euro.

Curtea de Conturi cere „restituirea sumelor acordate necuvenit către ANS. Conform legii, Curtea de Conturi trebuie să sesizeze ANAF și Parchetul despre neregulile sesizate.