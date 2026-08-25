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De la obiect banal la piesă de colecție: nasturii care ajung să coste zeci de mii de euro

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Timp de secole, nasturii nu au avut doar un rol practic, ci au fost simbol al bogăției, statutului și modei. Astăzi, unele dintre aceste obiecte minuscule sunt vânate de colecționari din întreaga lume și pot ajunge să valoreze averi: de exemplu o pereche de nasturi creați de Alberto Giacometti pentru Elsa Schiaparelli în anii 1930 este scoasă la vânzare pentru 75.000 de lire sterline.

De la obiect banal la piesă de colecție: nasturii care ajung să coste zeci de mii de euro
De la obiect banal la piesă de colecție: nasturele Foto: © Victoria and Albert Museum, London

Cele mai vechi exemplare cunoscute datează din jurul anului 2000 î.Hr. și au apărut în civilizația Văii Indului, pe teritoriile unde se află astăzi Pakistanul și India, scrie Financial Times. La început, erau pur decorativi, iar abia din secolul al XIII-lea au căpătat și un rol practic.

În perioada Renașterii, nasturii din aur și pietre prețioase deveniseră și o modalitate de etalare a averii. La întâlnirea din 1520 dintre Francisc I al Franței și Henric al VIII-lea al Angliei, cei doi regi au purtat nasturi din aur și pietre prețioase, încercând fiecare să-și afișeze bogăția, spune colecționara Sylvia Llewelyn pentru Financial Times.

Când nasturii arătau cât de bogat ești

În secolele următoare, preferința pentru nasturi scumpi și spectaculoși a continuat. Ludovic al XIV-lea purta nasturi cu diamante, iar în secolul al XVIII-lea bărbații înstăriți alegeau modele cât mai mari, cu pietre prețioase, imitații de pietre sau oțel șlefuit, explică Sylvia Llewelyn.

Unele dintre aceste piese s-au păstrat până astăzi și au ajuns obiecte de colecție, iar prețurile diferă enorm în funcție de perioadă, material, raritate și autor.

Nasturele devenise, practic, o bijuterie purtată pe haină.

De la Coco Chanel la Schiaparelli

Marile case de modă au transformat nasturii în elemente importante de design. Coco Chanel spunea că nu ar trebui să existe „niciodată un nasture fără butonieră”, dar asta nu însemna că îi trata doar ca pe o necesitate. Îi decora cu simboluri devenite emblematice pentru creațiile sale, precum leul, camelia sau cele două litere C.

Elsa Schiaparelli a apelat chiar la artiști și bijutieri celebri pentru realizarea lor. Alberto Giacometti și Jean Schlumberger au creat pentru casa de modă nasturi cu forme neobișnuite, de la siluete umane la acrobați.

Unele dintre aceste piese valorează astăzi zeci de mii de lire. Potrivit Financial Times, o pereche de nasturi din bronz realizată de Giacometti pentru Schiaparelli în anii 1930 este scoasă la vânzare pentru 75.000 de lire sterline. Aceștia înfățișează o siluetă alungită, cu brațele ridicate, într-un stil caracteristic artistului, și sunt în prezent expuși la Victoria and Albert Museum din Londra.

Cât costă un nasture de colecție

Cei mai mulți nasturi vintage proveniți de la creații couture costă între 5 și 30 de lire bucata, potrivit Financial Times. La polul opus se află piesele rare, în special cele cu pietre prețioase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

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Colecționarii se orientează, de regulă, către anumite perioade, materiale sau stiluri, explică Robert Bleasdale, fondatorul casei de licitații Bleasdales. În ultimii ani a crescut interesul pentru nasturii din argint Art Nouveau și Arts and Crafts. În martie, un nasture Liberty din 1902 s-a vândut cu 460 de lire sterline, iar un set format din cinci nasturi realizați în 1905 William Hair Haseler, un cunoscut producător de obiecte din argint din Birmingham, a fost achiziționat cu 560 de lire.

Colecționarii caută și nasturi din ceramică, pictați manual, din secolul al XVIII-lea. În iunie, un set de nouă nasturi decorați cu peisaje în care apar râuri a fost scos la licitație, fiind estimat la 600–1.000 de lire sterline.

Nasturii vechi, transformați în bijuterii

Unii nasturi vechi ajung să fie purtați din nou, de data aceasta ca bijuterii. Sandra Cronan, specializată în bijuterii de epocă, are o pereche de cercei realizați din doi nasturi cu diamante de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Tot dintr-un nasture a fost făcut și un inel cu smarald columbian și diamante, datat din jurul anului 1760, pe care îl vinde cu 35.000 de lire sterline. Un alt inel, realizat dintr-un nasture cu diamante din jurul anului 1890, costă 22.000 de lire, scrie Financial Times.

Eva Reynolds, fondatoarea Eva Rarities, colecționează de cinci ani nasturi vechi, în special exemplare din perioada georgiană.

„Pe atunci nu îi cumpăra nimeni. Un colier făcut din nasturi mari cu imitații de pietre prețioase poate arăta însă ca unul cu diamante, la un preț mult mai mic”, spune Eva Reynolds.

Nasturii pe care îi comercializează provin în principal de la haine bărbătești din secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, iar prețurile sunt cuprinse între 1.500 și 8.000 de lire sterline.

O colecție de 4.000 de nasturi

Piața rămâne una de nișă, dar colecționarii sunt răspândiți în întreaga lume, iar interesul este deosebit de mare în Statele Unite, după cum spune Sylvia Llewelyn. Colecția sa personală numără aproximativ 4.000 de piese, de la obiecte din epoca romană până la nasturi contemporani.

Prețurile diferă foarte mult. Nasturii din plastic produși în Franța între anii 1920 și 1940 pot costa mai puțin de o liră bucata. Cei din sticlă de Boemia, realizați de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în anii 1960, sunt și ei căutați, dar se găsesc în număr mai mare și, prin urmare, au prețuri mai accesibile.

În schimb, unele piese rare din secolul al XIX-lea pot ajunge la 1.000 de lire bucata. Printre ele se numără nasturii de vestă „tingue”, realizați din sticlă colorată, potrivit Financial Times.

Nasturii creați de Lucie Rie

Lucie Rie a început să realizeze nasturi în anii 1940, inițial pentru a-și asigura veniturile. În 1946, producea aproximativ 6.000 de bucăți pe lună, scrie Financial Times. Nasturii îi serveau și pentru a încerca diferite culori și glazuri.

Astăzi, aceste piese sunt căutate de colecționari și se vând, de regulă, cu 200 până la 800 de lire sterline bucata, potrivit lui Robert Bleasdale.

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