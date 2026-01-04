De ce prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Rogobete: Măsura vizează reducerea concediilor fictive

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat duminică, motivul pentru care prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită pentru angajați, măsura urmând să se aplice certificatelor medicale emise între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.

Alexandru Rogobete a precizat în cadrul unei emisiuni la Antena 3 că măsura are ca obiectiv reducerea concediilor medicale fictive, în special a celor de scurtă durată, luate adesea în preajma punților sau fără o justificare reală.

„Este o măsură menită să descurajeze abuzurile și să reașeze finanțele din sistemul de sănătate. Banii neplătiți pentru prima zi a concediului medical rămân în sistem și nu sunt redirecționați către alte domenii”, a explicat ministrul Rogobete.

Potrivit lui Rogobete, această practică nu este singulară în Uniunea Europeană. În țări precum Franța sau Belgia, prima sau chiar primele două zile de concediu medical nu sunt plătite.

„Această practică nu este doar în România. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe țări, prima zi de concediu medical nu se plătește. De exemplu în Franța sau Begia, nu se plătesc primele două zile. (...)Decizia este de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată. S-a demonstrat că se abuzează de ele.”, a spus ministrul.

Ministrul a mai precizat că, într-un an în care alte sectoare se confruntă cu tăieri bugetare, „domeniul medical rămâne unul dintre puținele în care se pot face angajări noi, cu aprobarea guvernului prin memorandum, iar salariile personalului medical nu au fost afectate”.

Oficialul a precizat că, odată cu măsurile similare introduse anul trecut, s-au economisit în medie 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată.

Banii economisiți au rămas în sistemul medical și au fost utilizați, printre altele, pentru introducerea a 41 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate.