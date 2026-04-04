search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tradiții în Duminica Floriilor: ce nu se face. Semnificația salciei

0
0
Publicat:

Duminica Floriilor este celebrată anul acesta pe data 5 aprilie, fiind una dintre cele mai importante și încărcate de simbolism zile din calendar. Ziua este însoțită de tradiții, interdicții și obiceiuri respectate din generație în generație de români.

Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim FOTO Arhivă
Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim FOTO Arhivă

Ziua de Florii reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, cu o puternică încărcătură spirituală. Credincioșii participă la slujbe speciale și aduc la biserică ramuri de salcie pentru a fi sfințite, acestea devenind simboluri ale protecției și credinței.

Ce sărbătorim în Duminica Floriilor

Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, moment întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic și măslin. În tradiția creștină, această zi simbolizează recunoașterea divinității lui Hristos și deschide drumul către Săptămâna Patimilor.

Floriile sunt și o sărbătoare a renașterii naturii, fiind asociate cu începutul primăverii și al unui nou ciclu de viață, motiv pentru care au o semnificație aparte în tradiția populară românească.

La catolici, este numită Dominica in Palmis, dar și Duminica Patimilor, pentru că liturghia include lectura Evangheliei care cuprinde întreaga relatare a patimilor lui Hristos. Spre deosebire de ortodocși, catolicii sărbătoresc Floriile punând accent mai mare pe partea dramatică a Săptămânii Mari, chiar din această zi.

Ce nu se face de Florii

În tradiția populară, Duminica Floriilor este o zi în care trebuie evitate activitățile gospodărești grele. Nu se spală, nu se calcă și nu se face curățenie, pentru a păstra liniștea și echilibrul acestei zile considerate sfinte.

În anumite zone ale țării există credința că nu este bine să te speli pe cap de Florii, deoarece riști să albești prematur sau să ai ghinion. De asemenea, certurile și conflictele sunt evitate, fiind o zi dedicată armoniei și împăcării.

Respectarea acestor obiceiuri ține mai mult de tradiția populară decât de regulile religioase stricte, însă ele continuă să fie păstrate din generație în generație.

De ce se mănânca pește de Florii

Duminica Floriilor este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care există dezlegare la pește. Această excepție subliniază importanța sărbătorii și bucuria momentului.

Peștele are și o simbolistică religioasă puternică, fiind asociat cu creștinismul încă din primele secole. În tradiția creștină, acesta este considerat un simbol al lui Hristos și al credinței.

Astfel, consumul de pește în această zi reprezintă nu doar o relaxare a regulilor postului, ci și o formă de celebrare spirituală.

Ce semnificație are salcia de Florii

Românii folosesc ramuri de salcie, care sunt duse la biserică pentru a fi sfințite. Acestea devin simboluri ale protecției divine și ale reînnoirii.

După slujbă, salcia este păstrată în casă, de obicei la icoane sau la intrare, fiind considerată aducătoare de noroc și sănătate. În unele regiuni, oamenii ating animalele sau copiii cu ramurile sfințite, pentru a le proteja de boli.

De asemenea, salcia este folosită și în ritualuri legate de fertilitate și belșug, având o semnificație profundă în tradițiile populare românești.

De ce nu se fac pomeni în Duminica Floriilor

Floriile sunt considerate o sărbătoare a bucuriei și a vieții, motiv pentru care nu sunt asociate cu pomenirea morților. Spre deosebire de alte zile din calendar, această duminică este dedicată celebrării și nu reculegerii.

În tradiția ortodoxă, pomenile sunt legate de momente speciale dedicate celor adormiți, cum ar fi Moșii sau alte sărbători specifice. Floriile, în schimb, marchează un moment luminos, de speranță și apropiere de Înviere.

Alte tradiții românești

În multe zone ale țării, Floriile sunt însoțite de obiceiuri legate de dragoste și noroc. Fetele tinere folosesc ramuri de salcie în diverse ritualuri pentru a-și afla ursitul sau pentru a avea parte de o căsătorie fericită.

Există și credința că vremea din ziua de Florii prevestește cum va fi de Paște. De asemenea, oamenii păstrează ramurile sfințite pe tot parcursul anului, considerându-le protectoare împotriva relelor.

Unele tradiții au și rol practic sau simbolic, fiind legate de sănătate, fertilitate și bunăstare, reflectând legătura strânsă dintre credință și viața de zi cu zi.

Ce nume sunt sărbătorite

De Florii își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă nume inspirate din flori.  În Duminica Floriilor, aproximativ 850.000 de femei și 630.000 de bărbați își serbează onomastica, cele mai populare nume fiind Viorica și Florin.

Dar lista românilor cu nume de flori este mult mai variată: Anemona, Brânduşa, Bujor, Camelia, Călin, Codrin, Codrina, Codruţ, Codruţa, Crăiţa, Crenguţa, Crina, Crinu, Crinuţa, Crizantema, Dalia, Delia, Dafina, Floarea, Flora, Florenţa, Florentin, Florentina, Florica, Florin, Florina, Garofiţa, Gențiana, Gherghina, Ghiocel, Iasmin, Iasmina, Iris, Hortensia, Lăcrimioara, Laur, Laura, Laurenţiu, Laurian, Lauriana, Liliana, Malina, Margareta, Micșunica, Mugurel, Narcis, Narcisa, Panseluţa, Romaniţa, Roza, Rozalia, Trandafira, Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, Zambila, Zambilica. Acestea sunt asociate cu frumusețea și renașterea naturii.

Sărbătoarea este un prilej de bucurie pentru mulți dintre români, fiind una dintre cele mai populare zile onomastice din an.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!