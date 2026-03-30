Netanyahu dă înapoi după scandalul la Sfântul Mormânt: de ce a fost oprită liturghia de Florii. Șefa diplomației UE critică dur decizia

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat duminică o „încălcare a libertăţii religioase”, după ce Patriarhul latin al Ierusalimului a fost împiedicat de poliţia israeliană să celebreze liturghia de Duminica Floriilor catolice în Biserica Sfântului Mormânt.

„Decizia poliţiei israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt în Duminica Floriilor catolice constituie o încălcare a libertăţii religioase şi a protecţiilor de lungă durată care reglementează locurile sfinte”, a declarat Kaja Kallas.

„Libertatea de cult la Ierusalim trebuie să fie garantată pe deplin, fără excepţie, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat”, a adăugat ea într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

Netanyahu: Patriarhul Latin al Ierusalimului va avea acces „total şi imediat” la locul sfânt

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că patriarhul latin al Ierusalimului va avea din nou acces imediat la Biserica Sfântului Mormânt, după ce cardinalul fusese împiedicat în ajun de poliţia israeliană să intre pentru a celebra slujba de Duminica Floriilor catolică, ceea ce a provocat reacţii de indignare în străinătate, scrie Agerpres.

„Am dat instrucţiuni autorităţilor competente să-i acorde cardinalului Pierbattista Pizzaballa un acces total şi imediat la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, a scris Netanyahu pe X luni dimineaţa.

Israelul le-a cerut din motive de securitate credincioşilor creştini, evrei şi musulmani să ”se abţină temporar” de la a merge la locurile sfinte din Oraşul Vechi, a afirmat Netanyahu, susţinând că „locurile sfinte ale celor trei religii monoteiste de la Ierusalim” au fost recent ţinta unor „rachete balistice” iraniene.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicaţi să oficieze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a anunţat Patriarhia Latină a Ierusalimului duminică.

Potrivit comunicatului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa şi custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo, „au fost opriţi în timp ce se deplasau cu titlu privat și au fost constrânşi să se întoarcă din drum”.

Acest gest „constituie un precedent grav şi dovedeşte o lipsă de consideraţie faţă de sensibilitatea a miliarde de persoane din lume care, în această săptămână, îşi îndreaptă privirile spre Ierusalim”, a adăugat comunicatul.

La începutul ofensivei lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului pe 28 februarie, autorităţile israeliene au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici şi moschei - mai ales la Al-Aqsa, al treilea loc sfânt al islamului, în timpul lunii de Ramadan -, şi a limitat adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

Poliţia israeliană şi-a justificat decizia prin faptul că Oraşul Vechi şi Locurile Sfinte constituie „o zonă complexă” ce nu permite accesul rapid al echipelor de urgenţă în cazul unui atac, ceea ce ”prezintă un risc real pentru vieţile umane”.

La mijlocul lui martie, resturi de rachete şi de interceptoare au căzut în Oraşul Vechi, inclusiv în proximitatea Al-Aqsa şi a bazilicii Sfântul Mormânt, după tiruri iraniene.

„Nu a existat absolut nicio intenţie răuvoitoare, doar preocuparea de a-i garanta securitatea” cardinalului, a scris duminică pe platforma X biroul lui Netanyahu.

„Cu toate acestea, ţinând cont de Săptămâna Sfântă care se deschide pentru creştinii din lume, forţele de securitate elaborează un plan pentru a le permite responsabililor religioşi să se roage (la Sfântul Mormânt) în zilele următoare”, a adăugat sursa menţionată.