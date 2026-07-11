Cum te pot pune în pericol documentele vechi aruncate la întâmplare. Explicațiile DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis joi, 9 iulie, că facturile vechi, copiile de acte și fișierele salvate pe dispozitive conțin informații care, „dacă ajung unde nu trebuie, pot fi exploatate.”

DNSC avertizează că simpla ștergere sau aruncare a documentelor și dispozitivelor nu garantează protecția datelor, informațiile putând fi recuperate chiar și după eliminare.

Specialiștii recomandă distrugerea documentelor fizice care conțin date sensibile, deconectarea conturilor și resetarea la setările din fabrică a dispozitivelor înainte de vânzare sau donare, precum și utilizarea parolelor și a criptării pentru protejarea informațiilor stocate.

În ceea ce privește informațiile sensibile stocate pe dispozitive, Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie (NCSC) avertizează că simpla folosire a opțiunii „Delete” nu este suficientă, datele trebuind șterse în mod securizat înainte de reutilizarea sau eliminarea dispozitivelor.

Specialiștii au identificat inclusiv cazuri în care mai multe documente ce conțineau informații sensibile au fost recuperate de pe copiatoare și imprimante scoase din uz. Dispozitivele care au stocat date sensibile trebuie supuse unui proces de ștergere securizată înainte de a fi reutilizate, vândute, donate, trimise la reparat sau eliminate.

În lipsa unei astfel de proceduri, datele pot fi recuperate și folosite pentru fraude sau furt de identitate. De asemenea, informațiile personale sau confidențiale pot fi făcute publice, iar în cazul companiilor există riscul pierderii proprietății intelectuale și al încălcării normelor GDPR.

Înainte de ștergerea securizată a datelor, NCSC recomandă identificarea informațiilor sensibile și evaluarea valorii pe care acestea ar putea-o avea pentru persoane din afara unei organizații.

De asemenea, specialiștii în securitate au avertizat că solicitarea chitanței la bancomat după retragerea banilor ar trebui evitată, deoarece acel bon conține informații sensibile despre contul bancar.

Chitanța poate include detalii precum soldul disponibil sau alte date care, dacă ajung pe mâini greșite, pot fi folosite în scopuri frauduloase.

Din acest motiv, tot mai multe instituții bancare recomandă renunțarea la chitanța fizică și verificarea informațiilor direct pe ecranul bancomatului sau prin aplicațiile mobile.