Specialiștii explică de ce nu ar trebui să soliciți chitanța tipărită după retragerile de numerar la bancomat

Specialiștii în securitate explică motivul care trebuie evitată solicitarea chitanței la bancomat după retragerea banilor, întrucât poate expune utilizatorii la riscuri privind siguranța contului bancar.

Retragerile de numerar rămân o parte importantă din viața financiară, chiar dacă plățile digitale au devenit dominante. La finalul unei tranzacții, bancomatul oferă utilizatorului opțiunea de a imprima sau nu o chitanță.

Mulți utilizatori aleg varianta „da” din obișnuință, fără să se gândească la implicații.

Problema este că această simplă foaie de hârtie poate conține informații sensibile despre contul bancar. Chitanța poate include detalii precum soldul disponibil sau alte date care, dacă ajung pe mâini greșite, pot fi folosite în scopuri frauduloase.

Din acest motiv, tot mai multe instituții bancare recomandă renunțarea la chitanța fizică și verificarea informațiilor direct pe ecranul bancomatului sau prin aplicațiile mobile.

Chiar și atunci când chitanța este necesară, aceasta ar trebui păstrată cu atenție, iar la aruncare distrusă complet, pentru a evita recuperarea datelor de către persoane rău intenționate.

Pe lângă evitarea chitanțelor, experții în securitate bancară oferă și alte măsuri esențiale pentru protejarea datelor și banilor.

