search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Două atacuri sângeroase asupra șoferilor: taximetrist de 60 de ani ucis la Mioveni. Șofer BOLT rănit grav la Suceava, într-o dispută pentru 2 lei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Două atacuri violente asupra șoferilor au avut loc vineri seară în România: un taximetrist a fost ucis la Mioveni, iar un șofer BOLT rănit la Suceava după o dispută pentru prețul unei curse.

Taximetrist înjunghiat de un client FOTO: Shuterstock
Taximetrist înjunghiat de un client FOTO: Shuterstock

Un tânăr de 21 de ani din comuna Davideşti este principalul suspect în cazul taximetristului ucis vineri seară la Mioveni, judeţul Argeş. Poliţiştii au reuşit să îl identifice şi să îl prindă după mai multe ore de căutări, suspectul fiind deja dus la audieri.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani, din comuna Davideşti, bănuit de comiterea faptei”, a anunţat IPJ Argeş în noaptea de vineri spre sâmbătă. Autorităţile au precizat că suspectul a fost condus la sediul poliţiei pentru a fi audiat în legătură cu atacul.

Cazul este coordonat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, care investighează împrejurările crimei, posibilele motive şi alte aspecte ce pot clarifica situaţia.

„În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii IPJ Argeş.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:45. Poliţiştii din Mioveni au fost alertaţi printr-un apel la 112 care semnala că un bărbat de 60 de ani, din Albota, taximetrist, a fost înjunghiat. La sosirea echipajelor medicale, victima era inconştientă, prezentând multiple răni. 

„Poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist ar fi fost înjunghiat. De îndată poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu echipajele medicale, bărbatul fiind găsit inconştient, aspectele sesizate fiind confirmate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, a informat, vineri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

În ciuda manevrelor de resuscitare prelungite, medicii nu au reuşit să salveze viaţa bărbatului, potrivit presei locale. 

Zona faptei a fost imediat securizată de poliţişti, care au strâns probe, au audiat martori şi au analizat imaginile camerelor de supraveghere pentru a reconstrui evenimentul.

De asemenea, au fost efectuate verificări pentru identificarea traseului cursei de taxi şi a eventualelor persoane implicate.

Chiar dacă suspectul a fost prins, ancheta continuă pentru a stabili motivul atacului, dacă victima şi agresorul se cunoşteau şi dacă au fost implicate alte persoane.

Șofer BOLT înjunghiat într-o dispută pentru 2 lei

Vineri seară, în jurul orei 22:15, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată despre o agresiune în cartierul George Enescu. Echipajul deplasat la fața locului a constatat că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, client al unui transport ride-sharing, a avut o altercație cu șoferul de 21 de ani din Păltinoasa. Conflictul ar fi pornit de la prețul cursei, care era de 9 lei, tânărul oferind doar 7 lei.

În timpul altercației, adolescentul a folosit un obiect ascuțit înțepător, provocând șoferului plăgi la braț și picior.

Agresorul a fost imobilizat și preluat de polițiști, iar victima a fost transportată la unitatea medicală pentru îngrijiri.

Cauza a fost preluată de Biroul de Investigații Criminale Suceava, iar autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
fanatik.ro
image
Umbrele din dosarul dublei crime de la Iaşi, în care un student la Medicină a primit închisoare pe viață, în prima instanță
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Ai voie să ţii bijuterii din aur şi bani în casă: sfaturile experţilor pentru a nu-ţi pune economiile în pericol
playtech.ro
image
Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe”
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Acuzații grave aduse lui Bolojan. Totul se prăbușește
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cei mai sângeroși regi din istoria lumii. Cruzimea lor este analizată și astăzi
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!