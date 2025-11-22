Video Două atacuri sângeroase asupra șoferilor: taximetrist de 60 de ani ucis la Mioveni. Șofer BOLT rănit grav la Suceava, într-o dispută pentru 2 lei

Două atacuri violente asupra șoferilor au avut loc vineri seară în România: un taximetrist a fost ucis la Mioveni, iar un șofer BOLT rănit la Suceava după o dispută pentru prețul unei curse.

Un tânăr de 21 de ani din comuna Davideşti este principalul suspect în cazul taximetristului ucis vineri seară la Mioveni, judeţul Argeş. Poliţiştii au reuşit să îl identifice şi să îl prindă după mai multe ore de căutări, suspectul fiind deja dus la audieri.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani, din comuna Davideşti, bănuit de comiterea faptei”, a anunţat IPJ Argeş în noaptea de vineri spre sâmbătă. Autorităţile au precizat că suspectul a fost condus la sediul poliţiei pentru a fi audiat în legătură cu atacul.

Cazul este coordonat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, care investighează împrejurările crimei, posibilele motive şi alte aspecte ce pot clarifica situaţia.

„În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii IPJ Argeş.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:45. Poliţiştii din Mioveni au fost alertaţi printr-un apel la 112 care semnala că un bărbat de 60 de ani, din Albota, taximetrist, a fost înjunghiat. La sosirea echipajelor medicale, victima era inconştientă, prezentând multiple răni.

„Poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist ar fi fost înjunghiat. De îndată poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu echipajele medicale, bărbatul fiind găsit inconştient, aspectele sesizate fiind confirmate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, a informat, vineri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

În ciuda manevrelor de resuscitare prelungite, medicii nu au reuşit să salveze viaţa bărbatului, potrivit presei locale.

Zona faptei a fost imediat securizată de poliţişti, care au strâns probe, au audiat martori şi au analizat imaginile camerelor de supraveghere pentru a reconstrui evenimentul.

De asemenea, au fost efectuate verificări pentru identificarea traseului cursei de taxi şi a eventualelor persoane implicate.

Chiar dacă suspectul a fost prins, ancheta continuă pentru a stabili motivul atacului, dacă victima şi agresorul se cunoşteau şi dacă au fost implicate alte persoane.

Șofer BOLT înjunghiat într-o dispută pentru 2 lei

Vineri seară, în jurul orei 22:15, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată despre o agresiune în cartierul George Enescu. Echipajul deplasat la fața locului a constatat că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, client al unui transport ride-sharing, a avut o altercație cu șoferul de 21 de ani din Păltinoasa. Conflictul ar fi pornit de la prețul cursei, care era de 9 lei, tânărul oferind doar 7 lei.

În timpul altercației, adolescentul a folosit un obiect ascuțit înțepător, provocând șoferului plăgi la braț și picior.

Agresorul a fost imobilizat și preluat de polițiști, iar victima a fost transportată la unitatea medicală pentru îngrijiri.

Cauza a fost preluată de Biroul de Investigații Criminale Suceava, iar autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale.