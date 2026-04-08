Cum își petrec românii Paștele, între scumpiri la combustibili și alimente. Concluziile celui mai recent sondaj

Aproape trei sferturi dintre români intenționează să participe anul acesta la slujba de Înviere, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 1 și 7 aprilie. Totodată, majoritatea planifică să petreacă minivacanța de Paște acasă, în familie, doar 2,5% urmând să călătorească în țară și 1,8% în străinătate. Sondajul arată că 73,4% consideră Paștele o sărbătoare religioasă, în timp ce 12,1% îl văd ca pe o tradiție de familie, iar 6,9% ca pe o manifestare culturală.

Cine merge la slujba de Înviere

Comparativ cu anul trecut, când 65,9% au participat la Slujba de Înviere, procentul celor care intenționează să meargă anul acesta crește la 75,6%. Participarea este mai ridicată printre votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații la stat.

În schimb, votanții USR, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație superioară sunt mai puțin predispuși să meargă la slujbă.

Sondajul arată, de asemenea, că românii care au participat anul trecut la slujba de Înviere sunt mai tineri și mai deschiși la tradiție, în timp ce cei care au lipsit preferă abordarea mai relaxată sau familială a sărbătorii.

Paștele acasă, dar cu buget restrâns

Sondajul arată că 76,2% dintre români vor petrece Paștele acasă, 9,6% la rude sau prieteni, iar doar un mic procent va pleca în vacanță. Votanții PSD, persoanele peste 60 de ani și locuitorii din mediul rural se numără printre cei care preferă confortul casei, în timp ce tinerii urbani cu educație superioară și angajații la stat aleg vizitele la rude sau prieteni.

În plus, 3,7% dintre respondenți nu s-au decis încă cum vor petrece minivacanța, iar 6% spun că nu vor face nimic special. Aceste cifre reflectă flexibilitatea planurilor românilor și preocuparea pentru economii, în contextul unei inflații tot mai ridicate.

Masa de Paște, mai scumpă ca niciodată

Analiza Frames arată că masa tradițională de Paște va veni anul acesta cu prețuri record. Pudra de cacao s-a scumpit cu peste 46%, ciocolata cu 29%, ouăle cu 14%, iar carnea de miel cu aproape 9%. Cozonacul gata preparat costă cu 16% mai mult decât anul trecut, iar nuca s-a scumpit cu peste 17%.

Creșterea prețurilor nu se datorează speculei comercianților, ci crizelor economice și climatice globale. În Africa de Vest, principalele zone producătoare de cacao au recolte compromise din cauza fenomenelor meteo extreme și a bolilor, iar costurile cu furajele, energia și normele sanitare au majorat prețul ouălor și cărnii.

Românii în fața inflației: cumpărături chibzuite și strategii de supraviețuire financiară

Inflația ridicată schimbă comportamentul de consum. Cumpărătorii preferă produse marca proprie, cantități mai mici și vizite în mai multe magazine pentru a prinde cel mai bun preț.

„Suntem într-o adevărată săptămână a patimilor financiare în care goana după promoții s-a transformat într-un sport național”, explică Adrian Negrescu, manager Frames.

Bugetul mediu pentru masa tradițională de Paște pentru o familie de patru persoane poate ajunge între 1.000 și 1.500 de lei, incluzând carne de miel, cozonac, pască, băuturi și cadouri. Pentru multe familii, acest cost devine imposibil de alocat, mai ales în contextul creșterilor zilnice la energie și întreținere.

Analiștii avertizează că efectele războiului din Orientul Mijlociu și liberalizarea pieței gazelor pot menține inflația la două cifre pentru următoarele luni, ceea ce va continua să influențeze alegerile financiare ale românilor și obiceiurile de consum de sărbători.