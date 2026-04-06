search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Românii cheltuiesc mai puțin de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături peste medie, dar stresul financiar rămâne ridicat

0
0
Publicat:

Doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături de Paște comparativ cu alte perioade festive, arată Barometrul Sezoanelor Financiare, realizat de Asociația CFA România cu sprijinul UniCredit Bank. În schimb, 63% cumpără mai mult de Crăciun, iar 39% profită de reducerile de Black Friday.

Doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături de Paște. FOTO: Freepik

Majoritatea românilor (68%) stabilesc un buget clar pentru cumpărăturile de sezon, însă aproape la fel de mulți recunosc că l-au depășit în ultimul an. Cumpărăturile spontane afectează aproximativ un sfert dintre români în perioadele festive.

„Deși mulți români își stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulți ajung să îl depășească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creșterea prețurilor până la așteptările sociale”, explică Florentina Almăjanu, director general al Asociației CFA România.

„În cazul Paștelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferența nu o face venitul, ci disciplina în planificare și capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment”, adaugă Almăjanu.

Stresul financiar, o problemă constantă

Un sondaj Reveal Marketing Research, realizat în februarie 2026 la solicitarea XTB România, arată că aproximativ 75% dintre români resimt anxietate din cauza grijilor legate de bani, iar 85% au probleme cu somnul. Principalele surse de stres sunt creșterea prețurilor, cheltuielile neprevăzute, securitatea locului de muncă și datoriile. Femeile, tinerii între 25 și 34 de ani și persoanele peste 55 de ani sunt cele mai afectate de cheltuielile neplanificate.

Cum să reduci stresul de Paște

Experții recomandă stabilirea unui buget realist, verificarea istoricului prețurilor, monitorizarea cheltuielilor și crearea unui fond pentru situații neprevăzute. Amânarea achizițiilor tentante care nu se află pe lista de cumpărături poate ajuta la menținerea echilibrului financiar.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

