 Cum a reușit un român să câștige 191.800 de euro la pariuri, în Italia. Planul său i-a surprins pe toți | adevarul.ro
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Cum a reușit un român să câștige 191.800 de euro la pariuri, în Italia. Planul său i-a surprins pe toți

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Aproape 200.000 de euro a câștigat un român stabilit în Italia, după un pariu sportiv. Suma reprezintă un record pentru agenția unde a fost înregistrat câștigul, iar bărbatul are deja planuri pentru întreaga sumă.

Un român a câștigat aproape 200.000 de euro în Italia
Un român a câștigat aproape 200.000 de euro în Italia Foto: Shuterstock

Românul, în vârstă de 30 de ani, a câștigat 191.800 de euro după ce a pariat pe șase meciuri de fotbal. Câștigul a fost înregistrat pe 12 octombrie, la o agenție de pariuri din Cornuda, o localitate din provincia Treviso, în regiunea Veneto din nordul Italiei, relatează publicația italiană Il Gazzettino.

Premiul este cel mai mare acordat vreodată de agenția respectivă în cei 50 de ani de activitate. Nu a fost vorba despre un bilet răzuibil, ci despre un pariu mai complex, în cadrul căruia jucătorul a trebuit să indice numărul de goluri marcate în șase meciuri de fotbal diferite.

Ce vrea să facă românul cu banii câștigați

Potrivit lui David Ronzani, proprietarul agenției de pariuri, câștigătorul locuiește în Pederobba și lucrează într-o altă localitate din apropiere. Bărbatul este un client obișnuit al agenției.

Câștigul neașteptat l-a copleșit de emoție. Potrivit proprietarului, românul a venit la agenție vizibil tulburat de cele întâmplate, fără să-și poată ascunde bucuria.

Bărbatul știe deja cum va folosi banii. O parte din sumă va merge către achitarea creditului ipotecar, iar cu restul intenționează să cumpere un apartament pe care să îl închirieze.

„A decis deja cum va folosi banii: cu o parte își va achita ratele creditului ipotecar pe care îl plătea, iar cu restul va cumpăra un apartament pe care să-l dea în chirie”, a explicat David Ronzani, potrivit publicației italiene.

Românul nu este la prima experiență de acest fel. În urmă cu doi ani, acesta a câștigat 9.000 de euro la o altă agenție de pariuri.

Câștig record în istoria de 50 de ani a agenției

Câștigul de 191.800 de euro reprezintă un moment special pentru afacerea familiei Ronzani, deschisă în urmă cu jumătate de secol de bunicul actualului proprietar.

„Este cel mai mare câștig de când bunicul meu a deschis acest local, în urmă cu 50 de ani”, a declarat David Ronzani.

Potrivit acestuia, românul a jucat patru variante ale pariului, fiecare dintre ele aducându-i aproximativ 48.000 de euro. În total, cele patru variante au generat câștigul de 191.800 de euro.

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