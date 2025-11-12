CTP spune că președintele nu s-a gândit la un șef pentru SRI, în schimb se implică în campania electorală pentru București: „O fi normal așa ceva?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat afirmațiile președintelui Nicolae Dan, făcute în cadrul conferinței de presă de miercuri, 12 noiembrie, referitoare la implicarea Serviciilor de Informații în lupta împotriva corupției. Acesta avertizează că serviciile secrete pot fi folosite în interes personal sau politic și că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru greșelile trecutului.

„Cu corupția pre corupție călcând? Există o contradicție în afirmațiile președintelui Dan din conferința de presă de astăzi. D-sa a spus că Serviciile de Informații, SRI și SIE, trebuie să fie utilizate în lupta anticorupție, alături de DNA. O idee cât se poate de corectă, am susținut-o și subsemnatul în repetate rânduri. Și așa, în opinia mea, secretul serviciilor secrete este cum să facă să se afle în treabă, ca să-și justifice lefurile”, a scris CTP pe Facebook.

Gazetarul subliniază însă că serviciile secrete pot fi folosite și în scopuri care nu coincid cu interesul public. „Serviciile pot face jocuri în interesul unor persoane sau grupări din interiorul lor, atât comerciale cât și politice”, spune CTP.

„Pentru fiasco-ul informațional și informativ din noiembrie anul trecut, nu a fost nimeni din Servicii anchetat, tras la răspundere, cu atât mai puțin sancționat. Șeful SIE, Vlase, în timp ce exploda manipularea propulsată de Rusia prin rețele, s-a dus în interes de serviciu, cu adjunct cu tot, zburând cu un jet privat la curse de Formula 1 în Baku și Abu Dhabi. Nu l-a luat nimeni la întrebări nici până în ziua de azi”, a precizat jurnalistul.

CTP a criticat și prioritățile președintelui Nicușor Dan.

„Dl Dan spune, zâmbind, că nu s-a mai gândit la numirea unui șef SRI. O bagatelă. În schimb, ne-a spus că se gândește intens la alegerile pentru Primăria Capitalei, studiază sondaje, se pozează cu unul dintre candidați. O fi normal așa ceva? E normal să antrenezi în lupta anticorupție niște servicii care nu au fost scărmănate în legătură cu corupția din ele și cu trădarea de țară?”, concluzionează Cristian Tudor Popescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre numirea şefilor de servicii, că nu a fost o preocupare a sa, de la ultima conferinţă, până azi. Şeful statului a menţionat că rămâne ca preocupare dar, în acest interval, nu a avut discuţii.

Mai multe nume au fost vehiculate în ultima perioada pentru funcțiile de șefi SRI și SIE, însa unii dintre cei nominalizati au fost numiți consilier în cadrul Administrației Prezidențiale.