Nicușor Dan și-a ales noul consilier pe Educație. Cine este Sorin Costreie

Președintele Nicușor Dan a informat miercuri, 12 noiembrie, că profesorul universitar Sorin Costreie va fi numitîn poziția de consilier prezidențial pe Educație.

Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, când va numi un consilier pe Educație. Șeful statului a transmis că Sorin Costreie va fi numit în această funcție „probabil săptămâna aceasta”, potrivit Edupedu.ro.

„Da, aveți dreptate, am zis două luni, au trecut două luni, n-am făcut ce am zis că voi face. Consilier probabil că săptămâna asta vom numi, prin decret, pentru Educație. Domnul Costreie va fi. Și imediat ce domnia sa va fi numit consilier pentru Educație, va contacta sindicatele, va contacta ministerul, va cere de la fiecare dintre aceste două părți date relevante, de exemplu, cu cât s-a redus numărul de oameni care făceau plata cu ora, cât din profesori nu acoperă exact disciplina pentru care ei sunt… în fine, toate datele pe care sindicatele sau ministerul le consideră relevante. Și vom avea o discuție cu datele pe masă ca să vedem unde suntem”, a declarat Nicușor Dan.

Cine este Sorin Costreie

Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București – Facultatea de Filosofie, figurează în prezent pe post de consilier onorific pentru învățământ superior în cabinetul ministrului Educației și Cercetării, Daniel David.

El a fost în echipa actualului ministru de la începutul primului mandat și a rămas și după formarea noului guvern, în care Daniel David a susținut pe deplin măsurile de austeritate ce au lovit educația, măsuri adoptate de guvernul Bolojan fără explicații și argumente bazate pe date.

Potrivit propriului CV, a fost consilier pe teme de educație al premierilor în perioada februarie 2020-iunie 2023. În acest interval, guvernul a fost condus de liberalii Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, pentru câteva zile, Cătălin Predoiu. El a părăsit poziția în momentul în care guvernul a fost preluat de Marcel Ciolacu. În prezent, consiliera pe teme de educație a premierului Ilie Bolojan, tot liberal, este Luciana Antoci.

El a fost consilier al premierului Ciucă și apărea alături de reprezentanții coaliției PSD-PNL inclusiv în perioada în care acesta tergiversa un răspuns al guvernului privind salariile, în momentul în care profesorii au declanșat, în 2023, cea mai mare grevă a cadrelor didactice din ultimul deceniu și jumătate. În cele din urmă, guvernul a acceptat măririle cerute de profesori.

El ocupat în trecut mai multe poziții de conducere în mediul universitar, în prezent fiind președinte al rețelei universitare europene UNICA (din 2023). În 2019 a fost numit și responsabil pentru coordonarea instituțională în alianța universitară europeană CIVIS, la nivelul Universității din București.