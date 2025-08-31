search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
CTP: „Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”

Publicat:

Cristian Tudor Popescu a analizat recentele declarații făcute de vicepreședintele SUA, JD Vance, care au alimentat un zvon fals pe rețelele sociale, potrivit căruia președintele american ar fi decedat. Dacă J.D. Vance va ajunge la conducerea SUA, „abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe Facebook cu titlul „Iadul după Trump”.

CTP a comentat afirmațiile lui JD Vance. FOTO Facebook
CTP a comentat afirmațiile lui JD Vance. FOTO Facebook

Cristian Tudor Popescu a analizat recentele declarații făcute de vicepreședintele SUA, JD Vance, care au alimentat un zvon fals pe rețelele sociale, potrivit căruia președintele american ar fi decedat.

„Nu cred că a mai existat în istoria Statelor Unite un vicepreședinte care să vorbească în astfel de termeni de oportunitate despre moartea președintelui în funcție: „Da, se întâmplă tragedii teribile. Sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, își va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american. Dar dacă, Doamne ferește, o tragedie teribilă se petrece, nu-mi pot imagina un antrenament la locul de muncă mai bun decât cel de care am beneficiat în ultimele 200 de zile” – JD Vance, pentru USA Today. Declarația a stârnit un val de postări pe ideea „Trump e mort”, în condițiile unei absențe de câteva zile a personajului din spațiul public cu obișnuitele sale bombasme”, a scris gazetarul în  postarea făcută duminică pe Facebook

Vance, „o întruchipare a Satanei”

CTP a explicat de ce Vance ar fi o variantă mai periculoasă decât Trump:

„Cei care cred în Dumnezeu și îl consideră pe Trump un megaloman narcistic, cinic și mincinos până la cer, ar face bine să se roage pentru sănătatea lui. Căci, dacă Trump e un marțafoi îndrăgostit de sine, sinistru, dar marțafoi, chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace, Vance e un ins trimis într-o misiune, pe care credincioșii de mai sus în Dumnezeu ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei. Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”.

Amintim că un zvon fals despre moartea lui Donald Trump s-a răspândit cu rapiditate pe platformele de socializare, sâmbătă, 30 august, după ce o declarație bizară a vicepreședintelui J.D. Vance a alimentat speculațiile privind starea de sănătate a liderului american.

Sute de mii de utilizatori au distribuit sau comentat, unii ironic, știrea falsă că „Trump a murit”, potrivit NDTV World. Contextul a fost amplificat de faptul că președintele american nu a mai apărut în public de la mijlocul săptămânii, iar agenda sa oficială a fost goală mai multe zile la rând.

„Cu siguranță, se întâmplă tragedii teribile”

Într-un interviu acordat USA Today, JD Vance a încercat să liniștească opinia publică, dar declarațiile sale au avut efectul contrar.

„Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezește și primul care dă telefoane dimineața. Cu siguranță, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, că-și va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american”, a JD Vance.

Apoi, vicepreședintele a adăugat o frază care a stârnit confuzie: „Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile.”

Speculațiile au fost alimentate și de o echimoză observată pe mâna lui Trump la aparițiile publice recente, dar și de anunțul purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt, din 16 iulie, potrivit căruia președintele suferă de o „insuficiență venoasă cronică”.

Peste 87.000 de postări legate de posibila moarte a lui Doonald Trump

Pe platforma X, expresia „Trump is dead” a apărut în peste 87.000 de postări sâmbătă. Alte discuții s-au concentrat pe absența sa din spațiul public și pe comparații cu zvonurile care au precedat moartea reginei Elizabeth a II-a.

Societate

