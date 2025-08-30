O declarație ambiguă a lui J.D. Vance a stârnit haos pe rețelele sociale: „Trump a murit!”. De la ce a plecat zvonul fals

O declarație ambiguă a vicepreședintelui J.D. Vance a alimentat un zvon fals pe rețelele sociale, potrivit căruia „Trump a murit”. Lipsa aparițiilor publice ale președintelui american și speculațiile despre sănătatea sa au dus la o avalanșă de postări virale.

Un zvon fals despre moartea lui Donald Trump s-a răspândit cu rapiditate pe platformele de socializare, sâmbătă, 30 august, după ce o declarație bizară a vicepreședintelui J.D. Vance a alimentat speculațiile privind starea de sănătate a liderului american.

NDTV World notează că sute de mii de utilizatori au distribuit sau comentat, unii ironic, știrea falsă că „Trump a murit”. Contextul a fost amplificat de faptul că președintele nu a mai apărut în public de la mijlocul săptămânii, iar agenda sa oficială a fost goală mai multe zile la rând.

„Cu siguranță, se întâmplă tragedii teribile”

Într-un interviu acordat USA Today, JD Vance a încercat să liniștească opinia publică, dar declarațiile sale au avut efectul contrar.

„Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezește și primul care dă telefoane dimineața. Cu siguranță, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, că-și va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american”, a JD Vance.

Apoi, vicepreședintele a adăugat o frază care a stârnit confuzie: „Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile.”

Speculațiile au fost alimentate și de o echimoză observată pe mâna lui Trump la aparițiile publice recente, dar și de anunțul purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt, din 16 iulie, potrivit căruia președintele suferă de o „insuficiență venoasă cronică”.

Peste 87.000 de postări legate de posibila moarte a lui Doonald Trump

Pe platforma X, expresia „Trump is dead” a apărut în peste 87.000 de postări sâmbătă. Alte discuții s-au concentrat pe absența sa din spațiul public și pe comparații cu zvonurile care au precedat moartea reginei Elizabeth a II-a.

Factorul „Simpsons”

Speculațiile au fost amplificate și de ceea ce presa din SUA a numit „factorul Simpsons”.

Matt Groening, creatorul celebrului serial „Simpsons”, a declarat la Comic-Con că „nu se întrevede sfârșitul” celebrului personaj Bart Simpson, dar a sugerat ironic că acesta ar putea veni odată cu moartea lui Donald Trump.

„Când știți voi cine va muri, «The Simpsons» prezice că se va dansa în stradă. Cu excepția faptului că președintele (J.D.) Vance va interzice dansul”, spunea acesta acesta în luna iulie, în contextul în care în mai multe episoade ale filmului au fost difuzate predicții „straniu de precise” despre DonaldTrump, de la victoria sa electorală din 2000, până la scenariul realegerii sale în 2015.

Donald Trump „a murit” şi în septembrie 2023

Nu este prima dată când apar zvonuri despre presupusa moarte a lui Trump. În septembrie 2023, contul de X al lui Donald Trump Jr. a fost piratat, iar hackerii au publicat un mesaj fals în care susțineau că fostul președinte a murit. Atunci, Donald Trump a reacționat rapid pe Truth Social, dezmințind informația.

De această dată, însă, lipsa de reacție imediată a Casei Albe și agenda publică goală a liderului american au fost suficiente pentru ca zvonurile să prindă din nou amploare.