CTP critică vizita președintelui Nicușor Dan la Clubul lui Trump: „Un cadou electoral pentru AUR”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat dur decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Clubul Trump din Washington, considerând că gestul este mai degrabă un „cadou electoral pentru AUR”, decât o acțiune diplomatică eficientă.

Președintele României a explicat că vizita sa are rolul de a clarifica relația României cu Statele Unite, după alegerile anulate din 2024 și tensiunile care au urmat.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat președintele Nicușor Dan.

CTP a subliniat că nu există nicio poziție oficială a Casei Albe privind alegerile anulate din România.

„Doar vorbele aruncate de J.D. Vance și așa-zisul raport preliminar al comisiei juridice din Congresul SUA, care nu prezintă nici urmă de dovadă. Au existat, în schimb, luări de poziții ale unor congresmani americani, republicani și democrați, care au confirmat și condamnat ingerința rusească în alegerile din România”, a explicat jurnalistul.

În opinia lui CTP, acțiunea prezidențială necesară Ar fi fost să prezinte raportul amânat al organelor românești, nu să meargă la Washington fără a avea o întâlnire bilaterală clar stabilită cu Donald Trump.

„Iar acțiunea prezidențială necesară și eficientă în chestiunea asta era să prezinte amânatul la paștele cailor raport al organelor românești, nu să se ducă teleleu la Washington, unde, potrivit propriei declarații, nu are aranjată nicio întâlnire bilaterală cu Trump. Așa, zicerea prezidențială e un cadou electoral făcut AUR, care va zbiera: «V-am spus noi!»”, a concluzionat CTP.