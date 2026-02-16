CTP ironizează miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington: Trump o sa-i spună că „Romeinia iz fentestic!”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a vorbit din nou luni,16 februarie, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a participa, în calitate de observator, la prima ședință a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, întrebându-se ce rezultate ar putea obține șeful statului la Washington.

Într-o postare cu titlul „Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump” publicată luni pe Facebook, CTP face, mai întâi, un bilanț al activității lui Nicușor Dan de la preluarea mandatului de președinte al României.

„Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo. Înainte de orice profeție, merită să inventariem ce a făcut președintele în 9 luni de mandat. Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia”.

Gazetarul critică și alte inițiative ale președintelui și remarcă, de asemenea, că promisiunile privind un referendum în justiție, anunțate la finalul anului trecut, au dispărut din agenda publică.

„Prostiile de felul «referendum cu magistrații la început de ianuarie» și «CSM va pleca urgent acasă» le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă.

În acest context, Cristian Tudor Popescu consideră că participarea președintelui la Consiliul pentru Pace nu va produce rezultate semnificative pentru România.

„Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania... Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”.

Cu ce obiectiv declară dl Dan – pe fbk, nu într-o conferință de presă – că pleacă la Washington? Unul generos, «Să susținem pacea». Care pace? SUA-Iran? Sau în Gaza, unde, potrivit legendei securiste, am avea relații și influențe asupra țărilor arabe și Israelului, ca pe vremea lui Ceaușescu? Politica «de pace» a lui Trump în Gaza este să-i amenințe bombastic pe Hamas cu pedepse nemaivăzute dacă nu depun armele (și nu le depun) și să-l laude gros pe Netanyahu cerând chiar grațierea lui de către președintele Israelului, căci «O fi corupt, da e băiat bun». Credeți că o să fie solicitat Nicușor ca moderator?”, scrie CTP în aceeași postare.

„Politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”

Gazetarul subliniază că România are nevoie de o politică externă gestionată de „oameni de valoare”:

„Europa traversează o perioadă critică, cum nu apare decât o dată la câteva decenii. În astfel de momente, o țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase. De pildă, președintele Dan să declare ca inadmisibilă, amestec grosolan în politica internă a țărilor UE, intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Pentru asta însă, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”.

Amintim că decizia anunțată de președintele României de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump, a stârnit numeroase reacții în spațiul public, de la felicitări la ironii, frustrări și resemnare. Consiliul Păcii promovat de președintele SUA, Donald Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie.