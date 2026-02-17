search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Radu Marinescu, la Interviurile Adevărul, de la ora 15:00

Video Nicușor Dan explică de ce România merge ca observator la Consiliul pentru Pace: „Înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo”

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a explicat marți de ce România va participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace, inițiativă condusă de președintele american Donald Trump. Șeful statului va merge joi la Washington, unde are loc reuniunea inaugurală, dedicată exclusiv situației din Gaza.

Nicușor Dan FOTO: captură video
Nicușor Dan FOTO: captură video

Decizia vine după mai multe zile de discuții cu partea americană și în contextul unor dezbateri privind compatibilitatea Cartei organizației cu angajamentele internaționale ale României, în special cele asumate în cadrul Uniunea Europeană.

Nicușor Dan a subliniat că discuția privind aderarea ca membru este separată de participarea la prima reuniune.

„În primul rând, Carta și calitatea de membru, și asta e o discuție care va mai dura, pentru că această organizație are o cartă, pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre, și în această cartă sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizații își propun împreună să dispună sancțiuni, dar România are o obligație față de Uniunea Europeană în ceea ce privește sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o țară sau față de un operator economic și, atunci, evident că, suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne o obligație pe care ne-am asumat-o deja. Deci, astea sunt discuții care sunt în curs și care estimez să mai dureze”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat postului Radio România Actualități,

Potrivit șefului statului, tocmai aceste incompatibilități au determinat Bucureștiul să opteze, pentru moment, pentru statutul de observator.

Ce înseamnă statutul de observator

Întrebat ce presupune concret această calitate, Nicușor Dan a explicat că România va putea contribui la dezbateri fără a fi obligată să pună în aplicare deciziile adoptate de membrii organizației.

„Să fii observator înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație, deci, astea sunt, să zicem, chestiunile într-o direcție, pe de altă parte, deciziile acestui comitet nu sunt opozabile, adică, pentru anumite decizii pe care membrii le iau, tu poți să spui pe această decizie nu o susținem, nu o punem în practică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că la prima întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza, în contextul acordului de încetare a focului și al unei rezoluții ONU care stabilește direcțiile pentru perioada următoare.

Citește și: Interviurile Adevărul. Adrian Cioroianu analizează mizele vizitei lui Nicușor Dan la Washington: „Situația actuală internațională nu e în alb și negru”

„După cum știți, noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte, avem o rezoluție a ONU care dă cumva direcții pentru cum se arate Gaza și regiunea în perioada următoare şi, deci, mergem la o discuție care să vadă care sunt pașii, în teren, următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forțele interioare de poliție, fie că vorbim într-un context ulterior de forțe internaționale de menținere a păcii”, a spus șeful statului.

„Suntem foarte interesați să ne menținem legătura privilegiată cu SUA”

Nicușor Dan a pus decizia în contextul relației transatlantice și al intereselor strategice ale României.

„Suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România”, a declarat președintele.

El a adăugat că stabilizarea Orientului Mijlociu este relevantă pentru economia globală și pentru securitatea internațională, iar România are interesul de a fi parte a dialogului.

Întrebat dacă există un mandat formal pentru exprimarea poziției României, în condițiile în care alte state, precum Italia, au informat Parlamentul înainte de participare, președintele a precizat că toate angajamentele sunt discutate cu instituțiile responsabile.

„Președintele reprezintă România în relații internaționale, dar pe fiecare din angajamentele pe care le ia în numele statului român există consultare cu organele interne responsabile”, a afirmat Nicușor Dan.

În cadrul reuniunii, România va prezenta contribuțiile pe care le poate aduce în plan umanitar și în domeniul securității.

„Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie. Da. Noi deja, după cum știți, am avut o activitate umanitară interesantă, importantă: am adus copii cu diferite afecțiuni pe care i-am tratat în România, fie i-am direcționat mai departe către țări, spitale europene. Ne propunem să continuăm această activitate și, de asemenea, avem o oarecare expertiză în a pregăti, training-ui forțe de securitate locale, pe care am exercitat-o în alte locuri conflictuale de pe glob și cu care putem de asemenea să contribuim”, a spus Nicușor Dan.

Criticile potrivit cărora participarea României ar contrazice unitatea europeană au fost respinse de șeful statului.

„Bineînțeles că țările europene au luat diferite decizii față de această invitație. Însă să nu uităm că Uniunea Europeană însăși, prin comisarul pentru Mediterana, participă, da, de asemenea ca observator. Bineînțeles că fiecare din țările europene și-a făcut propriile calcule, dar nu este, ca să spun așa, o respingere a acestei organizații, din moment ce Uniunea Europeană însăși participă. Iar în ceea ce privește poziția României nu cred că este un secret, noi am spus de la început că ne dorim o întărire a relației transatlantice”, a arătat Nicușor Dan, subliniind că fiecare stat și-a făcut propriile calcule în raport cu invitația primită.

În opinia sa, reticențele unor state europene țin de formularea Cartei organizației, care ar putea intra în conflict cu obligațiile asumate anterior, însă acest lucru nu exclude participarea în calitate de observator.

„Am participat la mai multe discuții și în cadrul Consiliului European și tangențial în cadrul Coaliției de Voință în care subiectul Gaza a reapărut și statele europene își doresc să fie parte din acest proces, așa cum își doresc să fie parte din procesul pentru Ucraina. Reticența lor vine din modul în care, așa cum am spus și eu la început, din modul în care a fost formulată Carta acestei organizații, care, la ei, ca și la noi, contravine unor obligații internaționale pe care și le-au luat. Dar asta nu înseamnă că, întorcându-ne la România, nu înseamnă că nu putem să fim observatori”, a conchis președintele.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Risc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţară
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Trotinete electrice în 2026: unde au voie, ce obligații au și când răspunzi tu ca șofer
playtech.ro
image
Dani Coman, exploziv după ce a cerut stenogramele dintre Radu Petrescu şi arbitrul VAR: “Dacă nu avem nimic de ascuns, le facem publice! Am auzit că a fost informat”. Pune tunurile şi pe Chivulete
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De la rivali, au devenit soț și soție: ”Da, de un milion de ori!”
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Meteorologii ANM au anunțat când începe să se încălzească în România. Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Pescobar a „agiuns” la dentist! Între timp, promovarea restaurantului din Herăstrău rămână la ideile de TikTok FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Sarah Ferguson profimedia 0259358150 jpg
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
image 18 1280x640 jpeg webp
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie