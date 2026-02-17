Nicușor Dan: „Referendumul în rândul magistraților vizează clarificarea unor acuzații grave privind independența justiției”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că magistrații care au participat la consultările de la Palatul Cotroceni, la finalul anului trecut, au formulat „acuzații foarte grave”, care vizează inclusiv afectarea independenței magistratului în cadrul sistemului de justiție. Șeful statului a explicat că referendumul anunțat în rândul magistraților are ca scop colectarea de dovezi și clarificarea acestor suspiciuni.

„Acuzele care s-au adus în acel moment (în decembrie - n.r.) au fost foarte grave. Adică se vorbea de afectarea chiar a independenţei magistratului ca parte individuală a sistemului de justiţie. Şi aceste acuze sunt foarte grave. Pe de altă parte, ele sunt în acest moment nişte acuze care nu sunt dovedite cu fapte. (...) Şi tocmai de aceea eu cred că este important, până când vor exista materiale, eventual, în care acuzele să se transforme în adevăruri, e important de consultat corpul magistraţilor faţă de situaţia actuală din sistem. Asta este ceea ce am spus eu, asta este ceea ce o să facem. Şi acum lucrăm la sistemul electronic care să permită această consultare”, a declarat Nicușor Dan, marți, într-un interviu la Radio România Actualități.

Președintele a precizat că, în paralel, a avut discuții individuale cu membri ai Consiliul Superior al Magistraturii și că, în prezent, se lucrează la dezvoltarea unui sistem electronic care să permită desfășurarea consultării în condiții de siguranță.

Șeful statului a explicat că referendumul ar putea conține una sau mai multe întrebări, însă prioritatea este stabilirea unui mecanism de consultare care să asigure atât confidențialitatea totală a magistraților participanți, cât și certitudinea că răspunsurile provin exclusiv de la membri ai corpului magistraților.

„Să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că ce spune un magistrat este ştiut doar de el, pe de altă parte, să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că consultarea este reală, că cei care răspund la întrebări sunt magistraţi. Şi asta necesită un efort logistic, informatic, să-i spunem aşa”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele a mai afirmat că unii magistrați i-au transmis că se tem să își exprime opinia, motiv pentru care confidențialitatea este o componentă-cheie a demersului.

„S-au formulat nişte acuzaţii grave şi noi întrebăm corpul magistraţilor dacă consideră că acele acuzaţi sunt reale sau nu”, a adăugat acesta.

În eventualitatea în care rezultatele referendumului vor indica existența unor probleme sistemice, Nicușor Dan a precizat că va consulta CSM pentru a identifica un răspuns instituțional adecvat, subliniind însă că, în acest moment, este vorba doar despre o ipoteză.